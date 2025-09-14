Подробно търсене

Нарушаването на румънското въздушно пространство от руски дронове е неприемливо, заяви Кая Калас

Симона - Алекс Михалева
Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас. Снимка: AP Photo/Virginia Mayo
Брюксел,  
14.09.2025 17:30
 (БТА)
Нарушаването на румънското въздушно пространство от руски дронове е поредното неприемливо нарушение на суверенитета на държава членка на Европейския съюз. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас в публикация в Екс.

"Тази продължаваща безразсъдна ескалация заплашва регионалната сигурност", написа тя. "Ние сме солидарни с Румъния. Поддържам тесни контакти с румънското правителство".

Днес румънското Министерство на националната отбрана съобщи, че вчера вечерта е бил засечен руски дрон в румънското въздушно пространство. По данни на министерството след над 50 процента от нападенията на Русия срещу Украйна край румънските граници фрагменти от руски дронове са паднали на румънска територия.

