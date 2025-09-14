Подробно търсене

Кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова
Снимка: кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова (ПГ)
Враца,  
14.09.2025 19:49
 (БТА)

Есенният врачански панаир посреща над 120 занаятчии от цялата страна. Тази вечер беше открито 136-ото издание на събитието с изпълнения на представителен танцов състав „Хемус“ при Община Враца. 

Благодарение на трудолюбието сме вървели напред, каза кметът на общината Калин Каменов. Той напомни, че панаирът е поставен като начало от занаятчии във Враца. Днес все повече сме консуматори и забравяме да учим децата си да правят зимнина, да затварят буркани, да бъркат лютика, каза Каменов. Хубаво е да помним, че ние българите сме познати с това, че създаваме, че сме трудолюбиви, добави той.

Преди 136 години на днешния площад „Христо Ботев“ (в центъра на града – бел. а.) започва грънчарски панаир, който слага началото на една традиция продължила и до днес. През годините панаирите са много – грънчарски, житарски, за животни, всичко в зависимост от времената и нуждите на врачани. И днес продължаваме да спазваме традицията и откриваме празничните дни на Кръстовден по стар стил, и можем с гордост да кажем, че в последните години панаирът става все по хубав и подреден, каза от сцената главният експерт „Култура“ в Община Враца Радосвета Крумова. 

Началото на панаирните дни бяха уважени от народни представители, Врачанският митрополит Григорий, областният управител, общински съветници. Митрополит Григорий каза пред множеството, че е радостно, че точно на този християнски празник се открива традиционният панаир. Радвам се да видя толкова много хора на едно място. Хубаво е, че в това време, в което все повече говорим за вражда, разединение, ние откриваме поводи да се обединяваме и събираме. Призовавам божието благословение за всички, каза митрополитът. 

Повече от 120 търговци и занаятчии от цялата страна гостуват на врачанския панаир. На пространството пред стадион „Христо Ботев“ са разположени шатри с разнообразни продукти – плодове, зеленчуци, ядки, еко млечни и месни продукти, хляб и домашни печива, вина, сокове и сладка, натурална козметика, ръчно изработени бижута и изделия. На специално оформен терен има детски атракциони и игри за най-малките посетители на събитието. 

Тази вечер на сцената гостуват "Гумени глави", Лора Караджова, Спенс, в първия учебен ден изпълнителите ще бъдат Тита, Торино и Пашата, на 16 септември концерт ще имат Светлин Миланов и Фолклорен танцов клуб „Хоротропци“ – Враца, Райна ще зарадва феновете си на 17 септември, а в четвъртък панаира закриват Дует „Аморе“ и "Монтмюзик" с концерта-спектакъл „С ритъма на Балканите“.  

