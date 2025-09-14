Подробно търсене

Испания направи обрат срещу Дания и стана последният финалист в отборния турнир по тенис за мъже за Купа "Дейвис"

Ива Кръстева
снимка: Anthony Anex/Keystone via AP
Марбея, Испания,  
14.09.2025 20:43
 (БТА)

Испания направи обрат срещу Дания и стана последният финалист в отборния турнир по тенис за Купа "Дейвис".

В Марбея домакините изоставаха с 0:2 след първите два сингъла, но днес спечелиха три поредни мача и ще играят на финалите през ноември в Италия заедно с Чехия, Белгия, Германия, Аржентина, Австрия, Франция и Италия.

На двойки Педро Мартинес и Мунар надделяха над Аугуст Холмгрен и Йоханес Ингилдсен с 1:6, 6:3, 6:2. 

След това в драматичен двубой Мунар се наложи над Холгер Руне с 6:1, 4:6, 7:6(3). Датчанинът пропиля мачбол в деветия гейм на третия сет, а в тайбрека изостана с 2:6 и загуби мача.

В последната среща Пабло Кареньо Буста спечели срещу Емлер Мьолер с 6:2, 6:3 и донесе успеха на своя тим.

/ИК/

