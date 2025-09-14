Чехия и Белгия се класираха за финалите на отборния турнир по тенис за мъже за Купа "Дейвис". Така тези тимове се присъединяват към Германия, Аржентина, Австрия, Франция и Италия, които ще се борят за трофея. Последният отбор ще стане ясен след сблъсъка между Испания и Дания.

Чехия спечели с 3:2 като гост на САЩ. След 1:1 след първия ден на двубоя, на двойки ветераните Остин Крайчек и Раджийв Рам надделяха Якуб Меншик и Томаш Махач със 7:6 (6), 5:7, 6:4. След това на сингъл Тейлър Фриц загуби от Иржи Лехечка с 4:6, 6:3, 4:6, а Якуб Меншик спечели срещу Франсис Тиафо с 6:1, 6:4 и донесе крайния успех на своя тим.

В Сидни Белгия надделя над Австралия с 3:2. Тимът водеше с 2:0 след успех в първите два сингъла, но домакините изравниха, след като на двойки Ронки Хиджиката и Джордан Томпсън победиха Сандер Жил и Йоран Флиген с 6:7(7), 6:3, 6:4, а Алекс де Минор надделя над Зизу Бергс с 6:2, 7:5. В петия двубой обаче Рафаел Колиньон се наложи над Александър Вукич с 6:7(5), 6:2, 6:3, за да класира Белгия за финалната фаза на турнира.

Седемте победители от мачовете този уикенд продължат на финалите през ноември, домакин на които е защитаващият титлата си тим на Италия в Болоня.

Само една победа дели Дания от място на финалите, след като тимът води с 2:1 срещу Испания в Марбея. На сингъл Холгер Руне постигна успех срещу Пабло Кареньо Буста със 7:5, 6:3, а Елмер Мьолер се справи с Хауме Мунар - 2:6, 6:1, 6:4. На двойки Педро Мартинес и Мунар надделяха над Аугуст Холмгрен и Йоханес Ингилдсен с 1:6, 6:3, 6:2. По-късно днес Холгер Руне ще играе с Мунар.