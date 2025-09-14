Каракас обяви, че през миналия месец САЩ "са утроили" поетите за шпиониране на Венецуела

Министърът на отбраната на Венецуела - генерал Владимир Падрино Лопес, обяви днес, че през миналия месец САЩ са "утроили" полетите на разузнавателни самолети с цел шпиониране на Венецуела, предаде Франс прес.

От друга страна Вашингтон е разположил бойни кораби в Карибско море, а това се приема за "заплаха" от венецуелския президент Николас Мадуро, допълни генералът.

"Винаги е имало разузнавателни операции, предприемани от самолети на американската армия. Сега те преминаха от дневни към нощни операции, като през август броят им се утрои", отбеляза Владимир Падрино Лопес.

Правителството в Каракас снощи обвини САЩ в нови провокации, като съобщи, че американски ескадрен миноносец е прехванал и задържал в продължение на осем часа венецуелски кораб за лов на риба тон в специалната икономическа зона на страната, предаде Ройтерс.

В изявление, прочетено от венецуелския външен министър Иван Хил, правителството заяви, че риболовният съд е бил завзет и задържан незаконно.