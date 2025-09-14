Подробно търсене

Каракас обяви, че през миналия месец САЩ "са утроили" поетите за шпиониране на Венецуела

Иво Тасев
Каракас обяви, че през миналия месец САЩ "са утроили" поетите за шпиониране на Венецуела
Каракас обяви, че през миналия месец САЩ "са утроили" поетите за шпиониране на Венецуела
Министърът на отбраната на Венецуела - генерал Владимир Падрино Лоес. Снимка: АП/Ariana Cubillos
Каракас,  
14.09.2025 22:28
 (БТА)

Министърът на отбраната на Венецуела - генерал Владимир Падрино Лопес, обяви днес, че през миналия месец САЩ са "утроили" полетите на разузнавателни самолети с цел шпиониране на Венецуела, предаде Франс прес.

От друга страна Вашингтон е разположил бойни кораби в Карибско море, а това се приема за "заплаха" от венецуелския президент Николас Мадуро, допълни генералът.

"Винаги е имало разузнавателни операции, предприемани от самолети на американската армия. Сега те преминаха от дневни към нощни операции, като през август броят им се утрои", отбеляза Владимир Падрино Лопес.

Правителството в Каракас снощи обвини САЩ в нови провокации, като съобщи, че американски ескадрен миноносец е прехванал и задържал в продължение на осем часа венецуелски кораб за лов на риба тон в специалната икономическа зона на страната, предаде Ройтерс.

В изявление, прочетено от венецуелския външен министър Иван Хил, правителството заяви, че риболовният съд е бил завзет и задържан незаконно.

/ИТ/

Свързани новини

07.09.2025 02:51

Президентът на Венецуела призова САЩ да не предизвикват "широкомащабен военен конфликт"

Президентът на Венецуела Николас Мадуро продължи с изказванията си по линията на противопоставянето на САЩ и призова Вашингтон да понижи напрежението между двете страни, предупреждавайки, че може да се стигне до "широкомащабен военен конфликт", предаде ДПА.
05.09.2025 13:04

САЩ ще разположат 10 изтребителя в Пуерто Рико за борба срещу наркокартелите

САЩ ще разположат 10 изтребителя Ф-35 на летище в Пуерто Рико за операции срещу наркокартелите, предаде Ройтерс и прогнозира, че този ход вероятно ще засили допълнително напрежението в региона.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:04 на 14.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация