Тони Тасев пропуска мача на Славия срещу ЦСКА 1948 от Първа лига в понеделник

Старши треньорът на Славия Златомир Загорчич определи групата за гостуването на ЦСКА 1948, което е предпоследния мач от 8-ия кръг на efbet Лига.

Крилото Тони Тасев все още се възстановява от контузията в десния глезен, която получи в навечерието на срещата Арда (2:0) и на него няма да се разчита в столичното дерби.

Мачът на стадион „Витоша“ в Бистрица от осмия кръг на efbet Лига е в понеделник, 15 септември, от 18:00 часа. Преди мача Славия е на предпоследното 15-о място с 5 точки, докато домакините са на 4-о място с 13.

Групата на "белите":

Иван Андонов, Леви Нтумба, Диего Фераресо, Артьом Варганов, Мартин Георгиев, Лазар Марин, Жордан Варела, Ивайло Найденов, Иван Минчев, Емил Стоев, Момо Досо, Борис Тодоров, Кристиян Стоянов, Илиян Стефанов, Денислав Александров, Владимир Медвед, Кристиян Балов, Роберто Райчев, Марко Милетич, Янис Гермуш.