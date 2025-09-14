Левски победи Локомотив (София) в добавеното време и излезе начело в класирането

Първенство на България по футбол, срещи от 8-ия кръг в Първа лига:
Локомотив (София) - Левски 1:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Евертон Бала 41, 1:1 Диего Рапосо 57, 1:2 Марин Петков 90+6
Локомотив (Пловдив) - Лудогорец (Разград) 1:1 (1:0)
Голмайстори: 1:0 Каталин Иту 6, 1:1 Петър Станич 90+4
Червен картон: Ивайло Иванов (Локомотив Пловдив) - 44-а минута
В понеделник:
ЦСКА 1948 (Сф) - Славия
Черно море (Варна) - Добруджа 1919 (Добрич)
от петък:
Берое (Стара Загора) - Ботев (Враца) 2:0 (0:0)
Голмайстори: 1:0 Алберто Салидо 71, 2:0 Кайо Лопес 85
Ботев (Пловдив) - Монтана 0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Филип Ежике 72
в събота играха:
Спартак (Варна) - Арда (Кърджали) 3:0 (1:0)
Голмайстори: 1:0 Даниел Иванов 40, 2:0 Фернандо Коуто 71, 3:0 Даниел Халачев 90+5
ЦСКА (София) - Септември (Сф) 3:1 (1:0)
Голмайстори: 1:0 Лумбард Делова 12, 1:1 Бертран Фурие 84,
2:1 Петко Панайотов 90+5, 3:1 Мохамед Брахими 90+8
Класиране:
1. Левски 7 6 1 0 15:3 19 точки
2. Лудогорец 7 5 2 0 14:3 17
3. Локомотив Пловдив 8 4 4 0 9:5 16
4. ЦСКА 1948 7 4 1 2 9:7 13
5. Черно море 7 3 3 1 11:5 12
6. Монтана 8 3 2 3 6:11 11
7. Локомотив София 8 2 4 2 7:5 10
8. Ботев Враца 8 2 4 2 6:6 10
9. Берое 7 2 3 2 9:11 9
10. ЦСКА 7 1 4 2 7:7 7
11. Спартак Варна 8 1 4 3 8:9 7
12. Септември София 8 2 0 6 8:18 6
13. Арда Кърджали 7 1 3 3 8:9 6
14. Добруджа 7 2 0 5 6:10 6
15. Славия 7 1 2 4 8:13 5
16. Ботев Пловдив 7 1 1 5 5:13 4
