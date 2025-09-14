Отборите на Хебър и ЦСКА II (София) завършиха наравно в среща от 8-ия кръг на Втора футболна лига

Първенство на България по футбол, срещи от 8-ия кръг във Втора лига: Пирин (Благоевград) - Дунав (Русе) 1:3 (1:0) голмайстори: 1:0 Георги Търтов 7, 1:1 Ибрахим Кейта 48, 1:2 Денислав Минчев 68, 1:3 Ибрахим Кейта 88 Хебър 1918 (Пазарджик) - ЦСКА II (София) 1:1 (0:0) от събота: Черноморец 1919 (Бургас) - Вихрен (Сандански) 3:2 (2:1) Голмайстори: 1:0 Георги Стайков 5, 1:1 Даниел Пехливанов 24, 2:1 Димитър Костадинов 40, 3:1 Даниел Кикиоуо 54-автогол, 3:2 Методи Костов 70 Марек 1915 (Дупница) - Локомотив (Г. Оряховица) 1:1 (1:0) Голмайстори: 1:0 Даниел Кирилов 40, 1:1 Мариян Иванов 90+3 Севлиево - Миньор (Перник) 1:3 (0:2) голмайстори: 0:1 и 0:2 Преслав Йорданов 17 и 28, 1:2 Емил Колев 54, 1:3 Данило Тарасенко 54 Етър (В. Търново) - Спартак (Плевен) 0:0 В понеделник: Лудогорец II (Разград) - Беласица (Петрич) от петък: Фратрия (Варна) - Янтра 2019 (Габрово) 0:1 (0:0) Голмайстор: Георги Бабалиев 72 Спортист (Своге) - почива Класиране: 1. Фратрия (Варна) 8 7 0 1 18:5 21 точки 2. Дунав (Русе) 7 6 1 0 15:3 19 3. Янтра 2019 (Габрово) 8 5 3 0 11:4 18 4. Вихрен (Сандански) 8 5 1 2 10:7 16 5. Миньор (Перник) 8 3 4 1 11:7 13 6. Локомотив (Горна Оряховица) 8 3 2 3 7:7 11 7. Пирин (Благоевград) 7 3 1 3 11:10 10 8. Черноморец 1919 (Бургас) 7 2 4 1 9:7 10 9. Хебър 1918 (Пазарджик) 7 2 3 2 10:10 9 10. ЦСКА II (София) 8 2 2 4 9:12 8 11. Етър (Велико Търново) 7 1 4 2 2:4 7 12. Спортист 2009 (Своге) 7 1 3 3 6:9 6 13. Марек (Дупница) 7 1 3 3 4:7 6 14. Севлиево (Севлиево) 8 1 3 4 5:10 6 15. Спартак (Плевен) 8 1 2 5 6:14 5 16. Лудогорец II (Разград) 7 1 0 6 6:16 3 17. Беласица (Петрич) 6 0 2 4 2:10 2