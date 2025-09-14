Подробно търсене

Отборите на Хебър и ЦСКА II (София) завършиха наравно в среща от 8-ия кръг на Втора футболна лига

Атанас Василев
Снимка: кореспондент на БТА в Пазарджик Гергана Куртакова (ПК)
София,  
14.09.2025 20:12
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 8-ия кръг във Втора лига:
Пирин (Благоевград) - Дунав (Русе)      1:3 (1:0)
голмайстори: 1:0 Георги Търтов 7, 1:1 Ибрахим Кейта 48, 1:2 Денислав Минчев 68, 1:3 Ибрахим Кейта 88

Хебър 1918 (Пазарджик) - ЦСКА II (София)    1:1 (0:0)

от събота:
Черноморец 1919 (Бургас) - Вихрен (Сандански)  3:2 (2:1)
Голмайстори: 1:0 Георги Стайков 5, 1:1 Даниел Пехливанов 24, 
2:1 Димитър Костадинов 40, 3:1 Даниел Кикиоуо 54-автогол, 3:2 Методи Костов 70

Марек 1915 (Дупница) - Локомотив (Г. Оряховица)  1:1 (1:0)
Голмайстори: 1:0 Даниел Кирилов 40, 1:1 Мариян Иванов 90+3

Севлиево - Миньор (Перник)                 1:3 (0:2)
голмайстори: 0:1 и 0:2 Преслав Йорданов 17 и 28, 1:2 Емил Колев 54, 1:3 Данило Тарасенко 54

Етър (В. Търново) - Спартак (Плевен)       0:0

В понеделник:
Лудогорец II (Разград) - Беласица (Петрич)

от петък:
Фратрия (Варна) - Янтра 2019 (Габрово)     0:1 (0:0)
Голмайстор: Георги Бабалиев 72

Спортист (Своге)            - почива

    Класиране:
 1. Фратрия (Варна)              8    7   0   1    18:5    21 точки     
 2. Дунав (Русе)                 7    6   1   0    15:3    19
 3. Янтра 2019 (Габрово)         8    5   3   0    11:4    18
 4. Вихрен (Сандански)           8    5   1   2    10:7    16
 5. Миньор (Перник)              8    3   4   1    11:7    13
 6. Локомотив (Горна Оряховица)  8    3   2   3     7:7    11
 7. Пирин (Благоевград)          7    3   1   3    11:10   10
 8. Черноморец 1919 (Бургас)     7    2   4   1     9:7    10
 9. Хебър 1918 (Пазарджик)       7    2   3   2    10:10    9
10. ЦСКА II (София)              8    2   2   4     9:12    8
11. Етър (Велико Търново)        7    1   4   2     2:4     7
12. Спортист 2009 (Своге)        7    1   3   3     6:9     6
13. Марек (Дупница)              7    1   3   3     4:7     6
14. Севлиево (Севлиево)          8    1   3   4     5:10    6
15. Спартак (Плевен)             8    1   2   5     6:14    5                        
16. Лудогорец II (Разград)       7    1   0   6     6:16    3   
17. Беласица (Петрич)            6    0   2   4     2:10    2

 

/АВ/

Към 21:31 на 14.09.2025 Новините от днес

