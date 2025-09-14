"Можем да научим много от този двубой", каза наставникът на Лудогорец Руи Мота след равенството с Локомотив (Пловдив)

Старши треньорът на Лудогорец Руи Мота бе разочарован след равенството 1:1 срещу Локомотив (Пловдив). Неговият тим не успя да стигне до успеха, въпреки че играеше с човек повече на терена през втората част след директен червен картон на Ивайло Иванов в 44-ата минута.

"Голът в първите минути промени изцяло нашия подход за срещата. През цялото първо полувреме не бяхме на себе си. Когато не играеш качествено срещу добър отбор, страдаш. Позволихме на Локомотив да направи такъв старт и след това трябваше да догонваме", коментира след мача Мота.

"Създадохме доста ситуации след мача. Много често играта бе спирана. Това нарушава игровия ритъм. Ние обаче трябваше да продължаваме да опитваме. Тогава, когато играеш срещу десетима души, трябва да имаш търпение и да знаеш точно кога да отправиш удари. Имахме шансове, но трябваше да направим повече. Можем да научим много от този двубой. Знаехме колко труден мач ще бъде. Тук винаги е трудно. Дойдохме с правилната настройка, но не успяхме да спечелим", каза още наставникът на шампионите.