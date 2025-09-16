Подробно търсене

В пет областни града в България БАВП организира винени фестивали, посветени на мавруда, съобщиха от асоциацията

Христо Воденов
В пет областни града в България БАВП организира винени фестивали, посветени на мавруда, съобщиха от асоциацията
В пет областни града в България БАВП организира винени фестивали, посветени на мавруда, съобщиха от асоциацията
БТА, София (16 септември 2025) Националната кампания „Следвай пътя на виното“ (Wine leads the way) на Министерството на туризма за популяризиране на винения туризъм в България се представя на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в София. Инициативата започва преди деветото издание на Глобалната конференция за винен туризъм, чийто домакин ще бъде Пловдив. Организатор на форума е Министерството на туризма в партньорство със Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism). На снимката: Живко Енчев.Снимка: Минко Чернев/БТА (ЛФ)
София,  
16.09.2025 16:14
 (БТА)
Етикети

Международният ден на мавруда е най-голямото събитие, което организира Българската асоциация на винените професионалисти (БАВП), защото стои най-близо до любителите на виното в България. Това каза днес Живко Енчев, председател на УС на БАВП, по време на събитие за представяне на националната кампания "Следвай пътя на виното" в националния пресклуб на БТА.

БАВП е съставена от експерти в различни области - винопроизводители, сомелиери, търговци, маркетолози и винени адвокати, и точно там виждаме нашата сила, изтъкна Живко Енчев. Правим градски винени фестивали в пет областни града, което е най-бързият начин да мултиплицираме любовта към виното, която ние имаме, допълни Енчев. Тази инициатива се разраства и се припознава от хората. Така се създават общности и местни фестивали с помощта на Министерството на туризма и на Министерството на земеделието. Така вършим една от най-важните части от развитието на българското вино, а именно неговото маркетиране, отбеляза Енчев.

По думите му българското вино стои високо като качество, но му трябва малко подкрепа, за да е по-привлекателно и да е по-конкурентно спрямо другите винени дестинации по света.

Досега не съм участвал в по-съвместна и по-организирана работа, каза Енчев по повод организацията на инициативата.

/ИЦ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

16.09.2025 15:41

Българската организация за винен туризъм ще работи с БТА и Министерството на туризма в инициативата "Следвай пътя на виното"

Българската организация за винен туризъм (БОВТ) благодари на БТА и на Министерството на туризма за поканата за участие в инициативата "Следвай пътя на виното", каза днес в националния пресклуб на БТА в София Петя Минкова, председател на БОВТ, по
16.09.2025 15:22

БТА се присъединява към националната кампания "Следвай пътя на виното" на Министерството на туризма, съобщи Кирил Вълчев

В Националния пресклуб на БТА в София днес представяме началото на националната кампания "Следвай пътя на виното" на Министерството на туризма за популяризиране на винения туризъм в България. Това каза генералният директор на БТА Кирил Вълчев на
16.09.2025 14:53

Инвестицията във винения туризъм на България е едно от важните неща, каза министър Боршош при представянето на кампанията "Следвай пътя на виното"

Министърът на туризма Мирослав Боршош представи началото на националната кампания "Следвай пътя на виното" (Wine leads the way) на Министерството на туризма за популяризиране на винения туризъм в България по време на събитие, което се състоя днес в

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:27 на 16.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация