В пет областни града в България БАВП организира винени фестивали, посветени на мавруда, съобщиха от асоциацията

Международният ден на мавруда е най-голямото събитие, което организира Българската асоциация на винените професионалисти (БАВП), защото стои най-близо до любителите на виното в България. Това каза днес Живко Енчев, председател на УС на БАВП, по време на събитие за представяне на националната кампания "Следвай пътя на виното" в националния пресклуб на БТА.

БАВП е съставена от експерти в различни области - винопроизводители, сомелиери, търговци, маркетолози и винени адвокати, и точно там виждаме нашата сила, изтъкна Живко Енчев. Правим градски винени фестивали в пет областни града, което е най-бързият начин да мултиплицираме любовта към виното, която ние имаме, допълни Енчев. Тази инициатива се разраства и се припознава от хората. Така се създават общности и местни фестивали с помощта на Министерството на туризма и на Министерството на земеделието. Така вършим една от най-важните части от развитието на българското вино, а именно неговото маркетиране, отбеляза Енчев.

По думите му българското вино стои високо като качество, но му трябва малко подкрепа, за да е по-привлекателно и да е по-конкурентно спрямо другите винени дестинации по света.

Досега не съм участвал в по-съвместна и по-организирана работа, каза Енчев по повод организацията на инициативата.