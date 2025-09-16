Подробно търсене

Спектакълът „Куба Вибра“ гостува в Панагюрище

Кореспондент на БТА в Панагюрище Деница Попова
Снимка: кореспондент на БТА в Панагюрище Деница Попова-Иванова
Панагюрище,  
16.09.2025 16:21
Световният танцов спектакъл „Куба Вибра“ ще бъде представен в зала „Арена Асарел“ в Панагюрище на 16 октомври от 19:00 часа, съобщиха организаторите.

Входът на събитието е свободен.

В шоуто, представено над 200 пъти в 80 града на 4 континента и гледано от повече от 200 000 зрители, участие ще вземат 17 кубински танцьори под хореографията на Лизт Алфонсо – призната сред 100-те най-влиятелни жени в света. В програмата са включени карибски и модерни танци – ча-ча-ча, мамбо, болеро, румба, конга, латино джаз, суинг, рокендрол и фламенко, отбелязват организаторите.

Миналата седмица на площад „20 април“ в Панагюрище бе прожектиран филмът „Клас ´90“ в рамките на инициативата „Кино под звездите".

