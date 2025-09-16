В Пловдив започна ремонт на улица „Славянска“ в район „Източен“, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Ремонтът обхваща зоната от ул. „Лев Толстой“ до бул. „Източен“. По време на реконструкцията ще се изградят водопровод и канализация, улични ревизионни и дъждоприемни шахти, тротоари и улично осветление, ще се монтират нови пожарни хидранти. Предстои и подмяна на съществуващата стара настилка с нова асфалтобетонова. В проекта има специална част, която касае озеленяването и включва изграждане на поливна система и засаждане на нови дървесни видове. Въведена е временна организация на движение.

Също днес започна и дългоочакваният ремонт на ул. „Генерал Колев“ - една от най-важните вътрешноквартални улици в район „Западен“.

И двата обекта са финансирани от държавния бюджет по капиталовите разходи за инвестиционната програма на общините.