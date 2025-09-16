Към производство на бели сортове грозде са се насочили от винарска изба "Калиакра", каза за БТА технологът Ани Костова. Тя допълни, че избата има и масиви с червени сортове, тъй като на пазара се търси грозде както за бяло, ткак и за червено вино и за розе. "Климатът в нашия регион е по-подходящ за бели, по-свежи вина и розета и за по-плодови червени", каза още тя.

Костова допълни, че където се намират техните масиви сега и преди е било предимно лозя. "Добивите са добре, но падналия дъжд преди и по време на гроздобер не помага, а по-скоро пречи. Многото валежи повлияват на зрелостта и санитарното състояние на гроздето, защото започват болести, а вече са приключили обработките. Растителната защита на лозето е приключило и то трябва вече да зрее, да трупа захари и, ако има валежи, те се отразяват на захарното състояние на гроздето", каза технологът. Тя обясни, че лозата има дълбока коренова система, а почвата в Добруджа е много богата и растението си извлича необходимите компоненти. Имат и изградени системи за капково напояване.

През тази година ще работят със сорта "Варненски мискет", а до две години се очаква да пуснат и вино от него. "Има една тенденция на завръщане към старите български сортове грозде и ние решихме да пробваме точно с "Варненски мискет". Ние сме тук от региона, пък и този сорт грозде, а и виното се търси", каза Ани Костова.

Като иновация тя обясни, че са закупили специална пръскачка за лозята, тъй като за тях растителната защита е най-важна. Тя пръска едновременно по четири реда, като това е подобрило качеството на гроздето и санитарното му състояние.

"Имаме най-много проблеми с намирането на работна ръка. При нас всичко изисква ръчен труд на открито. Имаме работници от Узбекистан, от Сливен, особено сега при гроздобера. Все по-трудно става да се намират хора за полевата работа и на открито", каза още Ани Костова. Тя допълни, че друг проблем е, че не получават помощ от държавата, а в страната масово навлиза и румънски внос, който е на много ниски цени и подбива пазара на грозде. "Субсидията за лозя е около 40 лева за декар, което е много ниско, а разходите ни са високи. Не мога да кажа какво е качеството на вносното румънско грозде, но щом си позволяват да продават на много ниски цени, вероятно държавата много им помага", каза още Костова.

Тя посочи, че от винарска изба "Калиакра" участват по изложения за вино. "Всяка година участваме в изложението ВарнаWINEkend, което се провежда в Археологическия музей, а тази година ще участваме за пръв път и в Добрич на "Храна и вино" от 3 до 5 октомври. Много добре се приема виното като продукт. Първо защото е по-лимитирано и не е толкова разпространено и защото е с много добри качества. Във Варна всичко свърши, като взеха дори дегустационните бутилки", каза технологът, като допълни, че правят предимно стандартни, сухи вина. Не произвеждат сладки и пенливи.

"Предстои тук да изградим нова, по-голяма дегустационна зала в Тоскански стил, която да може да се ползва и за организиране на различни събития. Идеята ни е да може, когато минават да има, къде да се разходят, да опитат чаша качествено вино, да разгледат масивите и сортовете и да направят своя избор", заключи Ани Костова.

Изба "Калиакра" произвежда лимитирани серии висококачествени вина, както и трапезни вина. Лозовите масиви са изградени по проект на фирма "Агродес" ЕООД. Компанията обезпечава качествено грозде за своите вина от 370 дка собствени масиви, създадени през 2013 година, а вино произвежда от 2016 година. Магазинът и лозята се намират в местността Шабленските лозя на 2 км от град Калиакра. Отглежданите сортовете са мускат отонел, шардоне, совиньон блан, немски ризлинг, каберне совиньон, каберне фран, пино ноар, сира, има и нови насаждения със сорта "Варненски мискет". Технолог на фирмата е Ани Костова. Има изградена малка дегустационна, откъдето могат да се пробват и закупят вината на изба "Калиакра", както и да се разгледат самите лозови масиви. Предстои до тях да бъде изградена и голяма дегустационна зала, в която ще могат да се организират и различни събития.

