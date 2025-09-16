Вторият пътуващ фестивал на науката ще се проведе в четири града в страната

Вторият пътуващ фестивал на науката ще се проведе в четири български града Кърджали, Смолян, Враца и Габрово, съобщават от фондация „Красива наука“, която е сред организаторите на форума заедно с Министерството на образованието и науката и Българската академия на науките.

Пътуващият фестивал на науката ще се проведе на 23 септември в Театрално-музикалния център в Кърджали, на 24 септември - в Родопския драматичен театър и планетариума в Смолян, на 27 и 28 септември - в концертната зала и ППМГ във Враца, а в Габрово фестивалът ще се състои в началото на ноември, посочват от фондацията. Допълват, че във всеки от градовете организаторите предлагат програма от събития, които представят постиженията на българската и световна наука и технологии по теми, директно свързани с важни проблеми от ежедневието.

По думите на организаторите програмата включва и презентатори, които са свързани с градовете домакин.

Целта на пътуващия фестивал на науката е да заведе знанието до места в страната, където няма собствена научна или академична инфраструктура, да запознае местните общности с личностите, които днес създават научно и технологично знание, и да убеди, че в науката няма малки и големи селища, а нейните резултати са важни за всички ни, казват още те.

В програмата в Кърджали и Смолян са включени практически работилници по роботика, биоразнообразие и химия, забавно научно шоу, прожекция на филми и презентации на различни теми. И в двата града има специално събитие за учители, отбелязват от фондация „Красива наука“.

Събитията в програмата за младежи, възрастни и семейства включва теми за връзката между вирусите и климатичните промени, за реакцията на мозъка към дезинформация, за изследване на слънчевата радиация от София до Антарктика, за науката в научната фантастика, за очакваните открития в космоса и др.

По думите на екипа програмата за град Враца включва детски работилници, както и няколко събития за семейна публика – две интерактивни научни шоута с демонстрации на живо. Програмата предвижда и онлайн събитие, което ще представи колайдера за елементарни частици в Италия, където работят български учени от града.

БТА напомня, че миналата година пътуващият фестивал се проведе в Монтана и във Видин.

На 24 септември в столицата стартират събитията по проект „Есенни научни маршрути“, който е осъществен по програма „София – град на младите и активните“ на Столична община. Проектът ще продължи до края на ноември и ще включва разнообразни инициативи, включително посещения в училища и обучения, съобщават от фондация „Красива наука“.

На 24 септември в Софийския университет ще се проведе образователен географски куиз. На 25 септември на арт сцената в Централни хали ще се състои представяне на млади учени на тема „Етика в науката“. На 26 септември в мол „София“ в 12:00 ч. млади учени от институти на Българската академия на науките, университети и училищни природонаучни клубове ще представят своите експерименти, а в Националния природонаучен музей при БАН от 19:00 ч. ще се открие изложбата „Разкодирана природа: геномната революция в изследването на биоразнообразието или как геномиката променя начина, по който разбираме човека и природата“, последвана от научно кафене, информират организаторите.

По-късно през годината, от 23 до 26 октомври, в Delta planet mall във Варна ще се проведе четвъртото издание на Варненския фестивал на науката, а от 27 до 30 ноември в Центъра по растителна системна биология и биотехнология – Третият Пловдивски фестивал на науката.

Партньори в пътуващия фестивал на науката са Министерство на образованието и науката, Българската академия на науките, Община Кърджали, Община Смолян, Община Враца, Планетариум с обсерватория гр. Смолян, NTCenter, Българо-румънската обсерватория за дигитални медии, Фондация „МанЕко“, Европейска климатична фондация, академия „Галакси“ – Враца и академия „Роботика“.

Партньори в „Есенни научни маршрути“ са Столична община, Софийски университет, Българска академия на науките, Национален природонаучен музей при БАН, Географ БГ, Център за изследвания и анализи и др.

/ТДЦ