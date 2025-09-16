Подробно търсене

Троян,  
16.09.2025 16:00
Книгата „Гео Милев и службата му в 34-ти пехотен Троянски полк“ на майор Дочо Николов ще бъде представена в Музея на занаятите в Троян на 25 септември, съобщиха за БТА от културната институция.

Поводът за събитието са няколко знакови годишнини - 100 години от гибелта на Георги Милев Касабов (Гео Милев) и 120 години от формирането на 34-ти пехотен троянски полк.

През настоящата година Военният клуб в Троян отбеляза и 70 години от построяването на сграда, в която се помещава.

„Събитието е и признание към изследователските усилия на майор д-р инж. Дочо Николов, който систематично проучва фрагменти на локалната памет, които имат приносен характер за местната история“, посочват от Музея на занаятите.

Книгата е финансирана по проект на Министерство на отбраната и е част от кампанията „Герои на съвремиетo, послания от миналото”.

