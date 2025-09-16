Радослав Росенов: Щастлив съм, че този път не позволиха да ми вземат медала

Радослав Росенов, който приключи на трето място в категория до 60 килограма и донесе първия медал за България от шест години от световно първенство по бокс, заяви на пресконференция, че е щастлив, че този път не е позволил на никой да му отнеме отличието.

В последните години 21-годишният национал на няколко пъти оставаше на крачка от медалите на големи първенства.

"Радвам се, че не позволих този път да ми отнемат медала. На предното световно бях с аркада в мача за медал. Бяхме притеснени от нея, но съперникът изобщо не ме пипна тогава. Раздадох се максимално, побеждавах в картите. Двама рефери обаче предпочетоха него. На това световно говорихме да се пазя от аркади. На полуфинала трябваше да съм по-агресивен, но ще поработя върху това", каза русенецът.

"Не искам да звучи като оправдание, но преди полуфинала ме болеше цялото тяло, бях се разболял. Затова бях по-предпазлив и не исках да получавам излишни удари. На следващото първенство ще бъде много по-различно", добави той.

"Налагам си моя стил на игра. Включихме и други неща в арсенала ми, защото преди повече си навеждах главата. Сега поработихме върху различните дистанции и видяхме, че се получават нещата. Побеждавам с лекота, мисля, че мога да победя всички, ако съм спокоен. Съперниците знаят повече за мен вече, но опитваме да сменим дистанцията в мачовете, за да бъда изненада за опонента. Трябва да имаш усет на ринга да играеш срещу всеки различен съперник. Сега ми предстои участие на европейското първенство за мъже до 23 години. Искам да спечеля още един златен медал там, за да стана единственият в Европа с четири титли от този турнир в тази възрастова група", пожела си Росенов.