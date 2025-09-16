Урсула фон дер Лайен ще се изправи пред вотове на недоверие в Европейския парламент следващия месец

Подробно търсене

Николай Джамбазов
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен говори на конференцията "Една година след доклада на Драги" в Брюксел, 16 септември 2025 г. Снимка: Virginia Mayo/АП
Брюксел,  
16.09.2025 16:21
Европейската комисия, начело с Урсула фон дер Лайен ще се изправи пред два вота на недоверие в Европейския парламент през октомври, предаде ДПА.

Председателката на Европейския парламент Роберта Мецола вече е информирала европейските законодатели, че двете предложения са получили нужната подкрепа. Съгласно правилата на ЕП предложението за вот на недоверие изисква подкрепата на най-малко една десета от всички 719 европейски депутати, преди то да бъде обсъдено и гласувано.

Две политически групи, Левицата и десните "Патриоти за Европа" оповестиха миналата седмица, че ще внесат вотове на недоверие. Това стана броени часове след като Фон дер Лайен произнесе реч пред евродепутатите, в която очерта главните си приоритети за следващите години.

"Патриотите за Европа" разкритикуваха икономическата политика на Комисията, докато Левицата я обвинява за бездействие в контекста на влошаващата се ситуация в ивицата Газа, отбелязва ДПА.

Фон дер Лайен преодоля вот на недоверие през юли тази година, когато 175 евродепутати гласуваха "за", а 360 "против", значително по-малко спрямо необходимото мнозинство от две трети, напомня ДПА.

16.09.2025

