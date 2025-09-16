Гърция може да забрани движението на овце и кози, ако огнищата на шарка се разпространят, предупреди правителството

Фермерите в Гърция са изправени пред риск от общонационална забрана за движението на кози и овце, ако ветеринарите и животновъдите не засилят здравните проверки и хигиенните мерки по отношение на добитъка, за да овладеят разпространението на шарката по дребните преживни животни, заяви днес правителството, цитирано от Ройтерс.

Разпространението на болестта вече доведе до избиването на около 2 процента от овцете и козите в страната, показват данни на гръцкото министерство на земеделието.

Шарката по овцете и козите не се разпространява сред хората, но носи риск от повишаване на цените на овчето и козето месо, а също така може да нанесе сериозен удар по износа на сирене фета - запазена марка на Гърция, което се прави от козе и овче мляко.

Над 260 000 овце и кози бяха умъртвени, а около 1100 ферми в цяла Гърция бяха затворени принудително, след като властите установиха 2400 случая на силно заразната болест сред овцете и козите през 12-месечния период до август тази година, показват данни на Министерството на земеделието. Повечето от случаите бяха регистрирани през юли и август.

Десетдневен план, обявен в понеделник, призовава животновъдите да засилят мерките за биосигурност за стадата си, ветеринарите - да засилят проверките на място във фермите, а местните власти - да установяват места за дезинфекция, за да контролират по-добре движението на стадата из страната.

Следващите 10 дни ще бъдат от решаващо значение за избягването на цялостна забрана за движение на овцете и козите в страната, посочи за обществената телевизия ЕРТ заместник-министърът на земеделието Христос Келас.

"Това би означавало замразяване на търговията. Те няма да доставят мляко, няма да доставят месо, няма да има клане на животни в цялата страна", добави той.