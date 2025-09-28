Прекомерната нерешителност относно ваксинацията на овцете и козите срещу шарка влияе зле на фермерите, каза за БТА Симеон Караколев

Подробно търсене

Прекомерната нерешителност относно ваксинацията на овцете и козите срещу шарка по дребните преживни животни влияе зле на фермерите. Това каза за БТА съпредседателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) Симеон Караколев.

На въпрос какви са нагласите на животновъдите относно ваксинацията той посочи, че са се очертали три групи. Първата е на фермерите, които не вярват на държавата и са започнали да ваксинират. Втората е на тези, които вярват, че държавата ще предприеме мерки да запази стадата и поминъка. Третата група са фермери, които са под влиянието на преработвателите и вярват, че нещата ще се оправят не чрез ваксинация, а "от само себе си".

Много животновъди вече ваксинират, но министърът няма как да каже на широката общественост, че знае за подобно нещо, каза Караколев. По думите му стада се ваксинират ежедневно.

Лошото е, че със забавянето на адекватни мерки от страна на властите, които да спрат разпространението и убиването на животни, хората допълнително губят вяра в държавата и в държавността. Единственото, което ще се постигне така, е генериране на злоба и омраза към държавата - нещо, което не бива да се допуска, каза Караколев. По негово виждане Министерството на земеделието и храните не застава на страната на фермерите и това е лош сигнал, тъй като доверието трудно може да бъде възстановено. 

Според Караколев се демонстрира привидна загриженост към фермерите, а в същото време се работи в услуга на десетина износители. По думите му преработвателите ще намерят суровина, за да работят, дори тя да не е от България, и техният бизнес ще продължи да функционира.

Караколев припомни, че Българският ветеринарен съюз излезе с апел за спешна ваксинация. 

Той подчерта, че не можем да се сравняваме с Гърция, каквито сравнения често се правят, защото южната ни съседка има установен износ за 1 милиард евро, което за България е немислимо. Според него Гърция отдавна е изпуснала момента, в който може да спре разпространението на болестта. В даден момент гърците ще бъдат принудени да ваксинират, защото вече имат около 300 000 евтаназирани животни, посочи Караколев.

Той подчерта, че компенсациите, които държавата изплаща за умъртвените животни, покриват само част от стойността на животното. Не се плаща времето, в което стопаните стоят без работа, приходите, които би трябвало да донесе това животно, нито стреса от загубата на поголовието, посочи Караколев. Според него две трети от собствениците на животни, минали през това изпитание, ще се откажат от животновъдството. Това означава, че България губи част от своето поголовие безвъзвратно, подчерта той.

Караколев каза, че миналата седмица има около 2000 евтаназирани животни у нас, а тази - около 400-500.

В страната тече информационна кампания на земеделското министерство, Българската агенция за безопасност на храните и Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) сред животновъдите, като на срещите се обсъжда и възможността за ваксинация, припомня БТА. 

