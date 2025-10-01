Подробно търсене

Ивона Величкова
Националната овцевъдна и козевъдна асоциация настоява за решение за ваксинация срещу шарка до понеделник и обявява протестна готовност
Снимка: Кореспондент на БТА в Сливен Велина Василева, архив
София,  
01.10.2025 08:53
 (БТА)

Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) обявява протестна готовност, става известно от декларация на организацията, получена в БТА. НОКА дава срок до понеделник, 7 октомври, на министъра на земеделието и храните Георги Тахов да вземе решение за незабавна ваксинация срещу шарка по дребните преживни животни. В противен случай на 10 октомври ще се проведе национален протест.

"Ако такова решение не бъде взето – НОКА ще посрещне еврокомисаря Хансен със затворени пътища и горящи ковчези", пише в декларацията. БТА припомня, че се очаква еврокомисарят по земеделие и храни Кристоф Хансен да посети България на 9 и 10 октомври, за да вземе участие в дискусия по темата за Общата селскостопанска политика (ОСП) 2028 – 2034 г.

Решението за протестна готовност е прието единодушно от Управителния съвет на НОКА на извънредно заседание.

Според декларацията някои фермери вече са ваксинирали над 30 000 овце, други се плашат от мандрите и да не им намалят цената на млякото, а болшинството, които чакат държавата да започне ваксинация, губят животни, доходи и надежда.

Освен решение за ваксинация до понеделник исканията на НОКА включват преизчисляване и изплащане на адекватни обезщетения на абсолютно всички стопани от засегнатите от заповеди на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) населени места; обявяване на форсмажор за всички овцевъди и козевъди в България по отношение на ограничените действия по мерките за подпомагане от Кампания 2025; освобождаване от данъци за 2025 и 2026 г. на всички собственици с евтаназирани животни.

Прекомерната нерешителност относно ваксинацията на овцете и козите срещу шарка по дребните преживни животни влияе зле на фермерите, каза за БТА в края на миналата седмица съпредседателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) Симеон Караколев.

/СЛС/

