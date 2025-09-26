Добивите от слънчоглед и царевица са достатъчни да поемат продоволствената сигурност на страната, каза министър Тахов

Подробно търсене

Ивона Величкова
Снимка: Ивона Величкова/БТА
Велико Търново,  
26.09.2025 19:55
 (БТА)

Добивите от слънчоглед и царевица са аналогични на миналогодишните и са абсолютно достатъчни да поемат продоволствената сигурност на страната. Това каза министърът на земеделието и храните Георги Тахов пред журналисти във Велико Търново.

На въпрос за Закона за виното и ракията, той каза, че по законопроекта е работено четири-пет месеца. Той е минал през всички работни групи и е бил в пълен синхрон с регламентите на европейското законодателство, но всички предложения, залегнали в него, са на бранша. След създалото се напрежение и след разговор с министър-председателя Росен Желязков, законопроектът е свален от обществено обсъждане и сега продължава работата по него, както и нови срещи с бранша.

По отношение на вземането на решение дали да се ваксинират животните срещу шарка по овцете и козите, министър Тахов заяви, че такова все още няма. Това решение трябва да бъде много обосновано и много устойчиво, то засяга няколко бранша, посочи той. Аграрният министър каза още, че на база проведените срещи с животновъдния бранш, на база всички анализи в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и след предстоящ разговор в парламента с партиите ще бъде взето обосновано и устойчиво решение. Той заяви, че няма информация за нелегално ваксиниране.

На въпрос какво се случва с първия "Магазин за хората", който трябваше да отвори врати до края на септември в Пловдивско, министър Тахов посочи, че се очаква не само един, а повече от 50 магазина да бъдат заредени с над 30 вида продукти непосредствено преди Нова година.

Във Велико Търново министърът на земеделието участва във връчването на Първите Годишни награди за биопроизводители на България.

