Четирима възрастни и 4-годишно дете пострадаха при катастрофа на автомагистрала „Хемус“

Кореспондент на БТА във Варна Мила Едрева
Снимка: БТА (архив)
Варна,  
14.09.2025 19:22
 (БТА)

Петима души, сред които и 4-годишно дете, пострадаха при катастрофа на автомагистрала „Хемус“, съобщиха днес от областната дирекция на полицията във Варна.

Лек автомобил "Ламборгини" настигнал и блъснал две други коли. По първоначални данни шофьорът е загубил контрол. Колата се завъртяла и блъснала другите участници в движението. Всички пострадали са откарани за преглед. Детето и майка му са с фрактури. Състоянието на останалите все още не е съобщено.

Шофьорът, предизвикал произшествието, е на 56 години. Направените му тестове за алкохол и наркотици са отрицателни.

Последният тежък пътен инцидент във Варненско беше в края на август. Тогава мъж на 25 г. загина, след като навлезе с колата си в насрещното и се блъсна в друг автомобил. 

/АБ/

