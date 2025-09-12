Словашката скиорка Петра Влъхова се надява да се възстанови навреме за Олимпийските игри в Италия, но това далеч не е сигурно

Петра Влъхова се надява да се възстанови навреме от контузията в коляното и да защитава титлата си в слалома на Олимпийските игри в Милано и Кортина през месец февруари, но признава, че това може и да не се случи. Словашката скиорка поднови тренировки шест седмици преди началото на новия сезон за Световната купа.

"Надявам се да бъда там, но трябва да почакам. Позитивно настроена съм и вярвам, че всичко ще протече по начертания план", заяви Влъхова, цитирана от АП.

"Вярвам силно, че ще бъда на стартовата линия през месец февруари. Засега обаче това са само пожелания и надежда. Трябва да гледам на нещата реалистично. Ако трябва да бъда честна, напълно възможно е коляното ми да не издържи на натоварването", каза още тя.

Влъхова, на 30 години, скъса връзки и менискус през януари миналата година по време на състезание в Словакия. Тя не се е състезавала след инцидента и през миналата зима обяви, че се нуждае от допълнителна специализирана помощ.

"За момента всичко върви по план. Чувствам се добре и напредвам. В момента тренирам пълноценно и се опитвам да вляза във форма. Старая се да намеря правилни баланс. Разбира се, възстановяването на мускулната маса е много трудно и отнема време", заяви Влъхова.