Карлос Алкарас е в третия кръг на Откритото първенство на САЩ по тенис, американците Бен Шелтън и Франсис Тиафо също продължават напред

Испанецът Карлос Алкарас продължава към третия кръг на Откритото първенство на САЩ по тенис – последният турнир за годината от "Големия шлем", отстранявайки без кой знае какви проблеми италианеца Матиа Белучи с 6:1, 6:0, 6:3.

Алкарас, който е номер 2 в основната схема на турнира при мъжете, не допусна шокиращо ранно отпадане на същото ниво, както се случи миналата година. А стабилната му игра не позволи на Белучи дори да се доближи до брейк-пойнт. Алкарас проби от своя страна подаването на противника си седем пъти и реализира 32 уинъра, както и спечели 86 процента от точките си от първи сервис. Шампионът от 2022-а година започна първия сет с два пробива на сметката си, демонстрирайки мощен форхенд и остри волета.

"Играх страхотно от началото до последната топка в този мач. Знам нивото на Матиа, но днес не беше неговият ден и не показа най-доброто, на което е способен", заяви Алкарас след края на срещата в интервюто си на корта.

Италианецът обра овациите на публиката, след като в шестия гейм най-после се пребори и намали на 1:5. Но нищо не беше в състояние да вдигне тонуса му във втората, когато за 28 минути падна на нула. В третата част той спечели три гейма, основно и заради сваленото темпо от Алкарас.

По-късно в интервюто си от корта Алкарас призна, че поражението му от Ботик ван де Зандсхулп миналата година се е завъртяло в ума му и в един момент си е дал сметка, че подобен развой отново е възможен.

" Ако бъда честен, мислех си за миналата година, когато стъпих на корта. Някои лоши мисли влизат в главата ти, без да го искаш", каза още испанецът, за когото предстои в третия кръг друг сблъсък с италианец – Лучано Дардери. Дардери се справи във втория кръг, малко по-рано през нощта, с Елиът Спицири – 12-и в ранглистата на АТР, като взе мача с 3:1 сета – 6:0, 7:6 (7:3), 2:6, 6:4.

Американецът Бен Шелтън също се класира за третия кръг, отстранявайки Пабло Кареньо-Буста (Испания) с 6:4, 6:2, 6:4 за 2 часа игра. Шелтън, номер 6 в схемата на турнира, допусна два пробива – по един във втория и в третия сет, но като цяло контролираше събитията на корта срещу сриналия се до 137-о място в подреждането на АТР испанец.

По-интересното обаче дойде в минутите след мача. Забавна и любопитна ситуация се случи на пресконференцията на Бен Шелтън, когато приятелката му Тринити Родман му зададе въпрос. "Какво е чувството да не можеш да сервираш днес със 135 мили в час?“, попита дъщерята на Денис Родман, предизвиквайки объркване и смях у играча, който дори попита водещия защо ѝ позволяват да задава въпроси заедно с журналистите. Следващият му съперник е Адриен Манарино (Франция), който отстрани Джордан Томпсън (Австралия) с 6:4, 6:7 (5:7), 6:3, 6:3.

Ян-Ленард Щруф (Германия) очаква Франсис Тиафо в третия етап, след като в продължение на три часа и половина се бори с Холгер Руне (Дания) и в крайна сметка го победи със 7:6 (7:5), 2:6, 6:3, 4:6, 7:5. Тиафо пък взе изцяло американския двубой с младия 21-годишен Мартин Дам, 431-и в ранглистата, с доста усилия за три часа и 6:4, 7:5, 6:7 (8:10), 7:5.

Камерън Нори (Великобритания) пък ще бъде следващото препятствие на Новак Джокович (Сърбия), след като отстрани Франсиско Комесана (Аржентина) със 7:6 (7:5), 6:3, 6:7 (0:7), 7:6 (7:4).