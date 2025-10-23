Двама унгарци са арестувани в Босна и Херцеговина по подозрение в шпионаж

Двама унгарски граждани са арестувани близо до Тузла, Североизточна Босна и Херцеговина, по подозрение в шпионаж, съобщават босненски медии.

След ареста задържаните са разпитани и предадени на Службата за чужденци на Босна и Херцеговина.

Местната полиция е получила сигнал от граждани на 22 октомври за подозрително поведение на две неизвестни лица. Полицаи са извършили проверка и са установили, че става дума за унгарските граждани Г. Б. (1952 г.) и Й. Г. (1962 г.), които според показанията им са влезли в Босна и Херцеговина на 20 октомври 2025 г, съобщава босненската редакция на регионалната телевизия Ен1.

Йелена Миовчич, говорител на Държавната агенция за разследване и защита (SIPA), каза, че полицията в кантон Тузла, където са задържани унгарците, е информирала Агенцията, че провежда необходимите разследвания.

Предприемаме действия и извършваме проверки. Ако се установи, че има елементи, които сочат, че може да е извършено престъпление по Наказателния кодекс на Босна и Херцеговина, със сигурност ще се включим, каза Миовчич пред „Дневни аваз“.