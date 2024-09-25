Съдията Георги Гинчев ще ръководи мача между Черно море и ЦСКА-София в събота

site.btaСъдията Георги Гинчев ще ръководи мача между Черно море и ЦСКА-София в събота
Георги Гинчев ще бъде главен рефер на двубоя между Черно море и ЦСКА-София от десетия кръг на Първа професионална футболна лига.
Мачът ще се играе на 28 септември (събота) от 20:00 часа.
Владимир Вълков бе назначен за главен съдия на срещата между Левски и Арда, която ще се проведе на 29 септември (неделя) от 18:45 часа.
Съдийски назначения, 10 кръг, Първа лига
27 септември 2024 г., петък, 17:30 ч.
ФК Локомотив 1929 - ФК Хебър 1918
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ти: Васил Петров Минев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Георги Любомиров Минев
СН: Костадин Ангелов Гергинов
27 септември 2024 г., петък, 20:00 ч.
ПФК Берое-Стара Загора - ПФК Славия 1913
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Йордан Петров Петров
4-ти: Владимир Вълков Вълков ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Светослав Колев Енчев
СН: Мартин Живков Богдев
28 септември 2024 г., събота, 17:00 ч.
ПФК Локомотив Пловдив 1926 - ФК Крумовград
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ти: Михаел Петков Павлов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Денислав Йорданов Сталев
СН: Цветан Кръстев Кръстев
28 септември 2024 г., събота, 20:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК ЦСКА-София ЕАД
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Мартин Емилов Венев
4-ти: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков
СН: Ахмед Яшар Ахмед
29 септември 2024 г., неделя, 16:15 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Ботев АД
ГС: Васил Петров Минев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ти: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Николай Тодоров Петров
29 септември 2024 г., неделя, 18:45 ч.
ПФК Левски - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ти: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Мартин Живков Великов
СН: Цветан Георгиев Георгиев
29 септември 2024 г., неделя, 21:15 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ти: Мартин Иванов Марков ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Камен Михайлов Алексиев
30 септември 2024 г., понеделник, 20:00 ч.
ПФК Септември Сф - Спартак 1918
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ти: Никола Антонов Попов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Антон Симеонов Генов
Съдийската комисия при БФС си запазва правото на промени в назначенията.
/КМ/
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