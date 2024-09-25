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Съдията Георги Гинчев ще ръководи мача между Черно море и ЦСКА-София в събота

Кремена Младенова
Съдията Георги Гинчев ще ръководи мача между Черно море и ЦСКА-София в събота
Съдията Георги Гинчев ще ръководи мача между Черно море и ЦСКА-София в събота
снимка: Владимир Шоков/БТА (архив)
София,  
25.09.2024 17:10
 (БТА)

Георги Гинчев ще бъде главен рефер на двубоя между Черно море и ЦСКА-София от десетия кръг на Първа професионална футболна лига.

Мачът ще се играе на 28 септември (събота) от 20:00 часа.

Владимир Вълков бе назначен за главен съдия на срещата между Левски и Арда, която ще се проведе на 29 септември (неделя) от 18:45 часа.

Съдийски назначения, 10 кръг, Първа лига

27 септември 2024 г., петък, 17:30 ч.
ФК Локомотив 1929 - ФК Хебър 1918
ГС: Мартин Живков Великов    АС1: Красимир Атанасов Атанасов    АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ти: Васил Петров Минев    ВАР: Станимир Лозанов Тренчев    АВАР: Георги Любомиров Минев
СН: Костадин Ангелов Гергинов     
 
27 септември 2024 г., петък, 20:00 ч.
ПФК Берое-Стара Загора - ПФК Славия 1913
ГС: Кристиян Николов Колев    АС1: Георги Валентинов Стамболджиев    АС2: Йордан Петров Петров
4-ти: Владимир Вълков Вълков    ВАР: Валентин Станчев Железов    АВАР: Светослав Колев Енчев
СН: Мартин Живков Богдев     
 
28 септември 2024 г., събота, 17:00 ч.
ПФК Локомотив Пловдив 1926 - ФК Крумовград
ГС: Петър Георгиев Кузев    АС1: Милен Дончев Арабаджиев    АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ти: Михаел Петков Павлов    ВАР: Георги Николов Кабаков    АВАР: Денислав Йорданов Сталев
СН: Цветан Кръстев Кръстев     
 
28 септември 2024 г., събота, 20:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК ЦСКА-София ЕАД
ГС: Георги Милков Гинчев    АС1: Георги Йорданов Дойнов    АС2: Мартин Емилов Венев
4-ти: Стоян Панталеев Арсов    ВАР: Валентин Станчев Железов    АВАР: Станимир Илков Илков
СН: Ахмед Яшар Ахмед     
 
29 септември 2024 г., неделя, 16:15 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Ботев АД
ГС: Васил Петров Минев    АС1: Георги Пламенов Тодоров    АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ти: Любослав Бисеров Любомиров    ВАР: Никола Антонов Попов    АВАР: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Николай Тодоров Петров     
 
29 септември 2024 г., неделя, 18:45 ч.
ПФК Левски - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Владимир Вълков Вълков    АС1: Мартин Веселинов Маргаритов    АС2: Диян Христов Вълков
4-ти: Мариян Георгиев Гребенчарски    ВАР: Красен Иванов Георгиев    АВАР: Мартин Живков Великов
СН: Цветан Георгиев Георгиев     
 
29 септември 2024 г., неделя, 21:15 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Драгомир Димитров Драганов    АС1: Христо Пламенов Хаджийски    АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ти: Мартин Иванов Марков    ВАР: Георги Николов Кабаков    АВАР: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Камен Михайлов Алексиев     
 
30 септември 2024 г., понеделник, 20:00 ч.
ПФК Септември Сф - Спартак 1918
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски    АС1: Тодор Василев Вуков    АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ти: Никола Антонов Попов    ВАР: Радослав Петров Гидженов    АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Антон Симеонов Генов     

Съдийската комисия при БФС си запазва правото на промени в назначенията.

/КМ/

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