Отборите на Хебър и Берое не успяха да се победят в София

Първенство на България по футбол, мачове от 15-ия кръг на efbet Лига:

Хебър (Пазарджик) - Берое (Стара Загора) - 1:1 (1:1)

голмайстори: 0:1 Стив Траоре 7, 1:1 Георги Търтов 41 Пирин (Благоевград) - Септември - 1:4 (0:1) голмайстори: 0:2 Мартин Петков 19 и 48, 0:3 Атанас Кабов 69, 0:4 Димитър Костадинов 74, 1:4 Иван Тасев 88 от неделя: Ботев (Враца) - ЦСКА-София - 0:3 (0:2) голмайстори: 0:1 Марселино Кареасо 6, 0:2 Лазар Туфегджич 35, 0:3 Станислав Шопов 80 Лудогорец (Разград) - Ботев (Пловдив) - 1:0 (0:0) голамйстори: 1:0 Якуб Пьотровски 65 от събота: Спартак (Варна) - Черно море (Варна) - 0:0 Славия - ЦСКА 1948 - 1:1 (0:1) голмайстори: 0:1 Ивайло Чочев 3, 1:1 Ивайло Чочев 52-автогол Левски - Локомотив (Пловдив) - 1:1 (1:0) голмайстори: 1:0 Ивелин Попов 18, 1:1 Джовани 76 от петък: Арда (Кърджали) - Локомотив 1929 (София)- 2:2 (1:2) голмайстори: 1:0 Иван Тилев 18, 1:1 Димитър Митков 31-дузпа, 1:2 Ивайло Найденов 43, 2:2 Светослав Ковачев 81 червени картони: Иван Тилев 44 (Арда); Матеус Дуарте 83, Симеон Славчев 88 (Локомотив)