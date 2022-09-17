Локомотив Пловдив с класическа победа срещу Черно море

Първенство на България, срещи от единадесетия кръг на Първа футболна лига:

Пирин (Благоевград) - Локомотив (София) - 0:1 (0:1)

голмайстор: 0:1 Алан Диас 27

Локомотив (Пловдив) - Черно море - 3:0 (1:0)

голмайстори: 1:0 Бабакар Дион 12, 2:0 Бирсент Карагарен 59, 3:0 Димитър Илиев 68-дузпа

От 19:45 часа:

Славия - Берое

от петък:

Спартак (Варна) - Ботев (Пловдив) - 3:2 (0:0)

голмайстори: 1:0 Божидар Васев 47, 2:0 Мохамед Брахими 52-автогол, 2:1 Антоан Баруан 57-дузпа, 3:1 Румен Руменов 74, 3:2 Елвис Ману 90+5-дузпа

Хебър - Ботев (Враца) - 0:2 (0:2)

голмайстори: 0:1 Хлуб Бухал 40-автогол, 0:2 Браян Переа 45

ЦСКА 1948 - Септември (София) - 1:0 (0:0)

голмайстор: 1:0 Ивайло Чочев 87

В неделя от 16:45 часа:

Левски - ЦСКА-София

От 19:45 часа:

Лудогорец - Арда