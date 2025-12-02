Футболен клуб Спартак (Варна) подкрепи Любослав Пенев

Футболен клуб Спартак (Варна) изказа своята подкрепа към борещия се с онкологично заболяване бивш футболен национал и бивш селекционер на „трикольорите“ Любослав Пенев.

„Любо, сега пред теб стои най-важната битка. Молим те – победи и в нея! Цялото семейство на Спартак е зад теб и ти изпраща своята безрезервна подкрепа.

Ти даде финалния пас в Париж през 1993-а, когато България обърна невъзможния мач. Сега отново вярваме, че ще обърнеш резултата и ще излезеш победител.

С теб сме, Легендо!“, написаха от Спартак.

59-годишният Пенев, бивш голмайстор на ЦСКА и на испанските Атлетико (Мадрид), Валенсия, Селта и Компостела, се лекува в клиника в Германия от около две седмици.

Редица клубове, бивши и настоящи футболисти вече изказаха подкрепата си към Пенев.

Съпругата на бившия футболист Кристина Мицева пък излезе с апел за финансова помощ, като откри дарителска сметка за набиране на средства за скъпоструващите процедури.

„Днес една от най-големите български легенди се бори за живота си. Любослав Пенев ни е дарявал победи, гордост и сила – сега ние трябва да му дадем надежда. Моля ви, нека застанем рамо до рамо и протегнем ръка на човек, който никога не спря да дава за България.

Нашата дарителска сметка:

BG52BUIN95611000776024

Кристина Юлиянова Мицева

Основание: Дарение за лечение на Любослав Младенов Пенев“, написа тя в социалните мрежи.

Като футболист Пенев има 62 мача с 14 гола с националния екип, а в периода ноември 2011 – ноември 2014 година води „лъвовете“ като старши треньор в 23 срещи. Той е и футболист на годината на България през 1988-а.