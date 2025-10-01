Подробно търсене

Оценките от външното оценяване в шести клас по математика ще се пишат по преценка на учителите и по желание на учениците, каза Красимир Вълчев

Димитрина Ветова
Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев участва в заседанието на Комисията по образованието и науката в Народното събрание. Снимка: Милена Стойкова/БТА (ВЯ)
София,  
01.10.2025 17:53
Имаме нормативна възможност да правим такива национални външни оценявания за диагностика на образователната система. Националното оценяване в шести клас по математика, което ще се състои на 3 октомври, ще продължи 40 минути. Оценките ще се пишат по преценка на учителите и по желание на учениците - при взаимно разбирателство, и учениците не би трябвало да се притесняват, и заради оценките. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в отговор на актуален въпрос, зададен му от заместник-председателя на Комисията по образованието и науката в Народното събрание Петя Цанкова (ПГ на "БСП - Обединена левица"), на днешното заседание на комисията. 

Петя Цанкова постави въпрос за националното външно оценяване по математика в шести клас, което ще е на 3 октомври, и ще е в електронна среда.

Не трябва да има притеснение и напрежение за това оценяване, което ще се прави в електронна среда. Дългосрочно трябва да вървим в тази посока, защото международните стандартни изпити се правят и ще се правят все повече в електронна среда. Трябва да тестваме и системите за електронно изпитване, които имаме, и това е още една цел, каза министър Вълчев.

Той обясни, че всяко училище ще може да си направи свой собствен анализ и смята, че началото на шести клас, особено когато се отнася за математиката, е най-подходящият момент, защото се вижда сривът между пети и седми клас. Трябва да установим каква част от този срив се дължи на пети клас, защо от пети клас имаме толкова проблеми и се надявам да успеем да направим обективните анализи, изрази увереност образователният министър.

По темата за националното външно оценяване по математика въпрос към министър Красимир Вълчев отправиха и от парламентарната група на "Величие".  

Както БТА писа тази сутрин, националното изследване по математика за шестокласниците ще се състои на 3 октомври. То ще продължи 40 минути и ще съдържа 11 задачи с избираем отговор, и две с кратък свободен отговор с практическа насоченост. Изследването трябва да предостави обективна оценка за равнището на ключови умения по математика, усвоени в пети клас, които формират основата на общообразователната подготовка.

Очаква се на него да се явят около 55 000 шестокласници, съобщиха за БТА от пресцентъра на Министерството на образованието и науката (МОН) в отговор на въпроси, свързани с това какво ще представлява изпитът по математика, който ще се състои за всички шестокласници в страната на 3 октомври. 

 

