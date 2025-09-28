Проф. Христо Пимпирев участва в научен фестивал във Враца и представи своята книга „Христо Пимпирев. Антарктическият стопаджия“

Ръководителят на Българските антарктически експедиции проф. Христо Пимпирев представи своята книга „Христо Пимпирев. Антарктическият стопаджия“ във Враца. Събитието беше част от Пътуващия фестивал на науката, организиран от фондация „Красива наука“, в партньорство с общинската администрация.

България има своя база в Антарктида благодарение на един учен, който не е позволил неговата мечта да бъде съсипана и ние като българи трябва да се гордеем, каза председателят на управителния съвет на фондацията Любов Костова при представянето на проф. Пимпирев. По думите ѝ в Антарктида е най-голямата природна лаборатория на света и там България присъства вече 35 години. Любов Костова, която два пъти е била част от антарктическата експедиция, напомни, че от 58-те държави в света, които са подписали глобалния антарктически договор, 29 участват в консултативния съвет на договора. България е част от тези 29 държави, България е с право на глас и вето за бъдещите изследвания на Антарктида, България има собствен научно-изледователски кораб вече четвърта година и нищо от това нямаше да бъде възможно без мечтата, трудолюбието, вдъхновението на проф. Пимпирев, който създава поколения учени, каза Любов Костова.

Благодаря ви, че след сребърния мач по волейбол, вие, млади хора, сте тук, в късния неделен следобед, каза проф. Христо Пимпирев. По думите му трябва да се гордеем, че преди два дни победихме Съединените американски щати по волейбол, че сме втори в света и че винаги, във всяка област трябва да се стремим да достигаме върха. Може някой от вас тук да бъде първият българин, носител на Нобелова награда, но за това трябва да не се страхувате, да не спирате да мечтаете, обърна се към публиката професора.

Антарктида е като болест – отидеш ли веднъж там, ти се иска да се върнеш, добави Иглика Трифонова, която е участвала в експедиции шест пъти и е съавтор на книгата „Христо Пимпирев. Антарктическият стопаджия“. Не познавам много хора в България, които са направили от личната си мечта държавна политика и са накарали всички политици да разберат колко е важно да присъстваме на този континент. Тепърва ресурсите на Антарктида ще се ползват, каза Трифонова.

Проф. Пимпирев разказа за началото на антарктическите пътувания, за първите срещи с екипите на ледения континент, за живота в българската база на остров Ливингстън, за трудностите и успехите на българските учени. Млади хора от залата задаваха въпроси за температурата, животните, условията на работа, а професор Пимпирев и Иглика Трифонова представиха част от своя опит на Антарктика. Тази година ще бъде оборудвана лабораторията, която беше открита през февруари 2025-а, каза проф. Пимпирев. Той добави, че тя е 400 квадратни метра и е по-голяма от всички постройки в българската база до момента. Трите лаборатории в новата сграда ще бъдат обезпечени с тематична апаратура в три тематични направления – науки за земята, биологични науки и обща лаборатория, допълни професора.

Надявам се искрено, че новата ни лаборатория ще роди истински открития. Пожелавам да имаме повече международни проекти, повече чуждестранни учени, които да работят съвместно с нашите на Антарктида, защото науката е глобална. Вярвам, че учени като професор Христо Пимпирев и останалите учени трябва да бъдат ролевите модели в нашето общество, каза Любов Костова при закриването на събитието. Тя благодари на доброволците от Профилираната природо-математическа гимназия „Акад. Иван Ценов“ – Враца, които са подпомогнали събитията, част от научния фестивал.

БТА припомня, че тази сутрин се състоя премиера на филма „Експедиция Антарктика“ на Живко Константинов, заснета по време на участието му в 33-тата Българска антарктическа експедиция на остров Ливингстън през 2025 г.

Пътуващият фестивал на науката гостува за първи път във Враца.