Телевизионен екип на CNN подготвя филм с проф. Христо Пимпирев

Телевизионен екип на CNN от централата за Европа, която се намира в Прага, засне петнадесетминутен репортаж за бъдещ телевизионен филм с ръководителя на Българския антарктически институт (БАИ) проф. дн Христо Пимпирев, съобщиха от организацията.

Журналистите са проявили интерес към Националната програма за полярни изследвания и използването на откритите от наши учени пробиотици на основа на Lactobacillus bulgaricus за повишаване на имунитета и преодоляване на стреса в екстремните условия на Антарктида, казват от БАИ.

Както БТА съобщи, в началото на август проф. Пимпирев бе отличен с медал на Съвещанието на мениджърите на национални антарктически програми във Варшава. В срещата участваха представители на 33 държави с полярни бази и активни научни програми в Антарктида. Международното признание проф. Христо Пимпирев получи за своята дългогодишна дейност като български представител и вицепрезидент на организацията в периода 2006–2009 г. За приноса си към разширяването и задълбочаването на научното и логистично сътрудничество между антарктическите нации, той беше удостоен със специалния медал на Президента на организацията по време на официална церемония.

Научноизследователският кораб "Св. св. Кирил и Методий" (НИК 421) ще отплава за поредната експедиция до Антарктида в началото на ноември. На предстоящата 34-та българска експедиция до Ледения континент акцентът ще бъдат научните изследвания, каза проф. Пимпирев. Той уточни, че досега плаванията на кораба са били насочени основно към логистиката. Благодарение на това българската база на остров Ливингстън вече има оборудвана научна лаборатория, с която не само България, а и ЕС може да се гордее, отбеляза ръководителят на БАИ.

