Роби Уилямс ще има концерт на стадион „Васил Левски“ тази вечер

Роби Уилямс ще има концерт на стадион „Васил Левски“ днес, 28 септември, съобщават организаторите от Fest Team.

По думите им това поставя София, като част от поредно голямо световно турне Robbie Williams Live 2025, на картата на най-големите музикални събития в света. Един от най-ярките ентъртейнъри на нашето време избра да включи България наред с ключови дестинации в Европа, допълват организаторите.

„Ще ме намерите на някой стадион, където забавлявам публиката до изтощение“, казва Роби Уилямс за бъдещите си творчески планове.

Роби Уилямс, 27 години на върха – изпълнителят, който измина невероятен път от момчешката група Take That до статута на една от най-големите звезди в музикалната история, припомнят от Fest Team. С над 85 милиона продадени албума, 14 албума №1 във Великобритания, 1,6 милиона билета, разпродадени само за един ден и легендарни концерти пред 375 000 души в Knebworth. Той продължава да поставя рекорди и да предефинира начина, по който артистът трябва да се държи на сцена, посочва критиката. През септември 2022 г. Роби Уилямс издаде своя четиринадесети албум №1 – XXV, в който преоткри най-големите си песни с нов звук. Година по-късно, през ноември 2023 г., документалната поредица Robbie Williams в Netflix, разкрива пред света истината зад славата – история, която докосна милиони зрители и оглави класациите в 22 държави. Следващата глава от неговия живот ще оживее на големия екран през декември 2024 г. с филма „Better Man“ – смело и впечатляващо кино преживяване. „Това е моят живот, нямам планове да спирам“, казва той.

Турнето Robbie Williams Live 2025 идва след премиерата на биографичния музикален филм Better Man, който ще бъде по кината във Великобритания този декември. Филмът, режисиран от Майкъл Грейси („Най-великият шоумен“), проследява живота на Роби от детството му до славата му в Take That и забележителните му постижения като солов изпълнител. Любопитен момент е, че във филма Роби е представен като CGI (компютърногенерирана) маймуна, отразяваща неговото виждане за самия него като „танцуваща маймуна“.

/ДД