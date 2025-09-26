Подробно търсене
Университет за архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) - прессъобщение

УАСГ посрещна делегация от Китай за обсъждане на бъдещо академично сътрудничество

Снимка: Университет за архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)
София,  
26.09.2025 10:36
 (БТА)

Делегация от Техническия университет в Чънду, Китай, посети Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София. Основна цел на визитата бе обсъждане на възможности за академично партньорство и обмен.

В състава на китайската делегация бяха представители на академичните среди и местната власт: Уен Чунлей – директор на Организационния отдел на Комитета на ККП в Лъшан, Ли Пън – секретар на Бюрото за наука и технологии на Лъшан, Хъ Дан – секретар на Общинското спортно бюро в Лъшан, Ли Дзянлун – главен изпълнителен директор на район Шъджун, Пън Дзин – кмет на град Емейшан, и Дан Мънъяо – началник отдел в Бюрото за икономическо сътрудничество и международни връзки на Лъшан.

От българска страна в срещата участваха ректорът на УАСГ доц. д-р арх. Гичка Кутова-Каменова, заместник-ректори и представители на академичното ръководство на университета.

По време на разговорите ръководството на УАСГ представи опита на висшето училище в обучението на чуждестранни студенти, включително чрез краткосрочни обучителни програми, както и възможностите за обучение на английски език. В момента университетът предлага две англоезични програми в областта на архитектурата и строителството на сгради и съоръжения.

Китайските представители изразиха интерес към обмен на опит и методология в инженерните и архитектурните науки. Потенциалните направления за сътрудничество включват обмен на преподаватели и студенти, както и специализирани краткосрочни обучения.

Ръководството на УАСГ изрази готовност за активно сътрудничество и подчерта очакванията за взаимни ползи от бъдещото партньорство. Китайската делегация представи икономическия и образователен потенциал на региона Лъшан и отправи покана за визита на българска делегация в Китай.

(Информацията е публикувана без редакторска намеса и на основание договор за партньорство между Българската телеграфна агенция и Университета за архитектура, строителство и геодезия УАСГ)

/ВБ/

Списание ЛИК

26.09.2025

