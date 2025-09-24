Стара църковна кула в Лондон бе повдигната на 14 метра над земята за строежа на офис сграда

Църковна кула на 700 години бе повдигната на 13,7 метра над земята като част от мащабен строителен проект в Лондонското Сити, съобщи „Пи Ей мидия“/ДПА.

Кулата на църквата All Hallows Staining бе издигната върху стълбове над разкопки с площ 5574 кв. м на ул. „Фенчърч“ № 50 – инженерно постижение, което разработчиците определят като „невиждано досега“.

Полагането на основите на бъдещата сграда се състоя след изкопаването и преместването на над 125 000 тона земна маса под църквата, за да се освободи място за офис кула с обща площ от 60 386 кв. м.

След изграждането на подземните нива, църковната кула ще бъде свързана със сградата на наземно ниво, където ще се оформи зелено обществено пространство. Завършването на проекта се очаква през 2028 г.

Заместник-кметът на Лондон по въпросите на бизнеса и развитието Хауърд Даубър, присъствал на церемонията, заяви: „Улица „Фенчърч“ № 50 е забележителен проект и се радвам да бъда част от тази уникална церемония, отбелязваща важен етап от строителството на тази 36-етажна сграда.“