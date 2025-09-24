Употребата на изкуствен интелект във видеоиграта „Томб рейдър“ предизвика недоволство сред френските феновете на Лара Крофт

Френски фенове на видеоиграта „Томб рейдър“ и актьори, занимаващи се с дублаж, изразиха недоволството си от използването на изкуствен интелект за озвучаване на Лара Крофт, съобщи Асошиейтед прес.

Роман Бос – геймър и дългогодишен почитател на поредицата – с нетърпение очаква августовската актуализация на играта, но ентусиазмът му бързо се превръща в гняв. Както и други фенове, той усеща нещо странно във френския глас на главната героиня. Репликите звучат роботизирано и безжизнено – лишени от топлината и нюансите, които актрисата Франсоаз Кадол внася в образа още от 1996 г.

Феновете и самата Кадол стигат до едно и също заключение: гласът ѝ е бил клониран и подменен с технология с изкуствен интелект.

„Това е грозно“, казва актрисата, която веднага се обръща към адвокат. „Гласът ми принадлежи на мен. Нямате право да правите това.“

Aspyr, студиото от Остин, Тексас, разработило ремастерираната трилогия, не отговаря на запитванията на агенцията. В публикация на сайта си обаче компанията признава, че в актуализацията от 14 август на „Tomb Raider IV-VI Remastered“ е попаднало „неупълномощено съдържание, генерирано от изкуствен интелект“. Aspyr уверява, че проблемът вече е отстранен, като „цялото озвучаване с изкуствен интелект е премахнато“, и поднася извинения за причиненото неудобство.

Случаят предизвиква тревога сред професионалните актьори. „Това е показателен пример за заплахата, която изкуственият интелект представлява за работата и бъдещето ни“, коментира Патрик Кубан – актьор и съпрезидент на международната федерация United Voice Artists. Той подчертава, че все повече приложения позволяват създаване на гласови клонинги и дийпфейкове, често използвани без разрешение.

Минут след излизането на обновлението телефонът на Кадол започва да прелива от съобщения и имейли на ядосани фенове. „Видях гняв, тъга, объркване – и разбрах, че гласът ми е бил клониран“, споделя тя.

Актрисата, която озвучава Лара Крофт във Франция в периода 1996–2008 г., описва връзката си с феновете като особено силна. След първоначалния шок решава да се бори. Нейният адвокат Жонатан Елкейм настоява за официално извинение и обезщетение от Aspyr.

По данни на агенцията новите реплики са били добавени към оригинални записи на Кадол, направени преди години. Феновете веднага забелязват проблеми – включително граматично объркване във френския език, при което са смесени учтива и неучтива форма.

Реакцията на общността е бурна. „Половината е Франсоаз Кадол, половината – изкуствен интелект. Ужасно е!“, казва Бос във видео в YouTube. В интервю той добавя: „Израснах с гласа на Франсоаз Кадол. Тя придава сарказъм и характер на Лара. Именно затова смятам, че е време да се поставят граници – за да могат и бъдещите поколения да слушат истинските гласове на талантливи актьори.“