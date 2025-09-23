Епизод от поредицата „Срещи с архитектурния модернизъм“ ще бъде представен в Перник, съобщават организаторите на проявата.

На 2 октомври (четвъртък) в тържествената зала на Минна дирекция ще се състои премиерата, която ще бъде представена от режисьора Яна Алексиева и продуцента Симеон Цончев. Специален гост ще бъде изкуствоведът Теодор Караколев, съосновател на фондация „Български архитектурен модернизъм”, която се фокусира върху опазването и популяризирането на архитектурното наследство от периода между двете световни войни.

В програмата е заложено още прожекция на епизодите „Биологическият факултет” и „Университетска библиотека”, както и премиера на епизода „Минна дирекция”. Ще се състои и дискусия с уредника от Регионален исторически музей (РИМ) – Перник Силвия Нотева, както и с Теодор Караколев, Яна Алексиева и Симеон Цончев.

Филмът „Срещи с архитектурния модернизъм” представя сгради, образци на стила в България. Шестият филм от поредицата разказва за сградата на Минна дирекция в Перник. Тя е построена през 1932 г. по проект на архитектите Коста Николов и Илия Попов. Пищно еклектична с елементи на ар деко, неоготика, неоренесанс и националромантизъм, тя ни потапя в една епоха на могъщество на пернишките мини, които са били движеща сила за целия регион, съобщават още организаторите на проявата относно епизода, посветен на архитектурния паметник в миньорския град.