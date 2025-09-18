Филмът "Денят, в който тя ще се роди" e включен в официалната селекция на "Синелибри"

Филмът “Денят, в който тя ще се роди” e включен в официалната селекция на кино-литературния фестивал „Синелибри“, съобщиха от екипа на продукцията. Единадесетото издание на форума ще се проведе в София от 10 октомври до 3 ноември.

Продукцията е по едноименния разказ на Йорданка Белева. Главните роли са поверени на актьорите Пламена Гетова и Ириней Константинов. Сценарият е дело на журналиста Емил Спахийски и румънския режисьор Богдан Мурешану.

„Денят, в който тя ще се роди“ разказва за любовта. Как любовта може да победи всичко, което ни напада", каза пред БТА Емил Спахийски.

Филмът е сред българските предложения за награда "Оскар" тази година заедно със „Стадото“.

"Денят, в който тя ще се роди" бе включен в официалната селекция на Международния фестивал на късометражното кино в Корча, Албания, проведен от 9 до 13 септември 2025 г.

Както БТА съобщи, на фестивала „Синелибри“ ще е българската премиера на „Ахав беше тук“ – документалният филм за репетиционния процес на постановката „Моби Дик“. Събитието е на 17 октомври в кино „Люмиер". Документалният филм е дебют за режисьора Тодор Тош Личев и продуцентската компания Shoot, в копродукция с европейската инициатива „Нощ на театрите“.

