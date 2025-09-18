Първа международна конференция по експлоатационно поведение, моделиране и експериментална поддръжка на гориво за леководни реактори

БАН събра водещи международни експерти на конференция по експлоатационно поведение, моделиране и експериментална поддръжка на гориво за леководни реактори.

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН (ИЯИЯЕ-БАН) е домакин на Първата международна конференция по експлоатационно поведение, моделиране и експериментална поддръжка на гориво за леководни реактори, която се провежда в Несебър, България, от 14 до 19 септември 2025 г. Събитието е организирано в сътрудничество с някои от водещите компании в сектора, сред които „Фраматом“, „Уестингхаус“, „Студсвик“ и АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД.

Този научен форум продължава традицията на успешната Международна конференция за горивото ВВЕР, провеждана от 1994 до 2019 г. В него участват около 100 водещи експерти от 9 страни – представители на научни институти, оператори на ядрени централи, компании от ядрената индустрия, производители на ядрено гориво, както и организации, отговорни за развитието и безопасността на ядрените технологии и съоръжения. Форумът събра световни специалисти по въпросите на ядреното гориво – ключов елемент за работата на всяка ядрена централа.

Официалното откриване на конференцията се състоя на 15 септември с участието на доц. д-р Наталия Киселова – председател на Народното събрание на Република България, г-н Лионел Гeф – старши изпълнителен вицепрезидент, звено „Горива и оперативно съвършенство“ на „Фраматом“, и г-жа Кристина Риттерсон – директор „Инженеринг на горивото“ за регион Европа, Близкия изток и Африка в „Уестингхаус“. Поздравителни адреси бяха представени от министъра на енергетиката г-н Жечо Станков и от изпълнителния директор на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД г-н Иван Андреев.

В своето слово д-р Киселова изрази увереност в доброто бъдеще на ядрената енергетика в България, като подчерта и ролята на науката за по-ефективно и безопасно използване на ядреното гориво. Участие във форума взеха и представители на дипломатически мисии на европейски държави.

Темите на конференцията бяха фокусирани върху производството и експлоатационния опит с ядрено гориво, иновациите в дизайна и материалите на горивните касети, както и върху моделирането и симулациите на горивните процеси. Бяха обсъдени въпроси, свързани с ядрената безопасност и управлението на отработеното гориво. Представени бяха 54 доклада, изнесени в рамките на 7 сесии, включително една постерна.

Успехът на конференцията подчерта ангажимента на България към развитието на ядрената наука и технологии и затвърди ролята на страната като важен международен партньор в тази област. Участниците благодариха на ИЯИЯЕ-БАН за възможността да се организира форум на най-високо научно ниво, посветен на проблемите на ядреното гориво.

Форумът предизвика широк медиен интерес, който свидетелства за обществената значимост на темите, дискутирани в рамките на конференцията.

