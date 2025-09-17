СТЕМ център отвори врати в Професионална гимназия по строителство, електротехника и услуги в Тетевен. Той е изграден по проект, финансиран от Националния план за възстановяване и устойчивост, на стойност над 250 хиляди лева, каза за БТА директорът на училището Йочка Вълчева.

Целта е да се осигури модерна образователна среда в направления „Дизайн и 3D прототипиране" и „Математика и информатика". Центърът разполага с голямо общо помещение, разделено на тематични учебни зони, както и с пет високотехнологично оборудвани класни стаи. Те са снабдени с интерактивни дисплеи, видеоконферентна система и лаптопи за учителите.

„Това ще позволи едновременно да се провеждат уроци с няколко класа по дадена тема“, добави директорът.

Пространството е обновено и адаптирано според изискванията на Наредба Nº 24 за физическата среда - със свеж интериор, LED осветление, модулни мебели и хипоалергенна настилка.

Центърът е оборудван с модерни настолни компютри, CNC фреза, 3D принтер и 3D скенер, както и със zSpace технология за виртуална и добавена реалност, която позволява учениците да изследват, моделират и експериментират в безопасна среда, а след това да пренасят идеите си в реални проекти - „От ума, през технологията до материята".

СТЕМ центърът ще се използва както в часовете по общообразователна подготовка, така и по професионална.

През тази учебна година в гимназията са записани 175 ученици. Специалностите, по които се обучават, са „Вътрешни облицовки и настилки“, „Външни облицовки и настилки“, „,Малък и среден бизнес“, „Оперативно счетоводство“, „Автотранспортна техника“, „Спедиция, транспортна и складова логистика“, „Технология на облекло от текстил“.

Две от специалностите са на дуална система на обучение, каза още Йочка Вълчева.