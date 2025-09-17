Тържествен концерт ще се състои пред катедралата "Александър Невски" за Деня на София

Тържествен концерт "София звучи с вяра, надежда и любов" ще се състои пред катедралата "Александър Невски" за Деня на София, съобщават от Столичната община.

На сцената от 19 часа тази вечер ще излязат биг бендът на Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров", студентите от Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов", Хилда Казасян, Васил Петров, Михаела Филева, Орлин Павлов, Гвардейският представителен духов оркестър.

Концертът е кулминацията на събитията, с които Столичната община отбелязва Деня на София.

От 11:30 ч. българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще отслужи тържествен водосвет за празника на София пред катедралния храм.