Любен Генов открива изложбата „Лазури“ в София

С изложбата „Лазури“ на художника Любен Генов започва новият артистичен сезон на галерия „Арте“ в София. Експозицията се открива на 15 септември от 18:00 ч. и ще продължи до 30 септември, съобщават организаторите.

„Лазури“ е трета за мен изложба в това добре познато, авторитетно и все така предизвикателно и задължаващо пространство на галерия „Арте“, но и още една много важна стъпка в моята творческа биография. След „Хроматични вариации“ (2021) и „Разпилени лица“ (2023) „Лазури“ е новата изложба живопис, с която Гергана Борисова избра да открие в средата на септември есенния сезон на галерията. Мога само да ѝ благодаря за доверието и за оказаната чест. Оставаме с надеждата да се получи събитие, което да оправдае очакванията“, казва авторът.

В нея са представени абстрактни живописни произведения, вдъхновени от природата и летните пейзажи – синевата на небето, простора на откритите пространства и лазурната морска шир. Сред заглавията са „Лазурните пътеки към нощта“, „Безбрежно“, „Лазурни пространства“, триптихът „Разпилени петна“, серията „Фталоцианови вариации“ и полиптихът „Разливи в ултрамарин“.

„Почти две години ми бяха необходими за постепенното избистряне на идеята за настоящата експозиция“, казва още Любен Генов.

Любен Генов е роден на 18 ноември 1966 г. в гр. Оряхово. Учи в Средно специално художествено училище за приложни изкуства в Троян (1981 – 1985). Негови учители са живописците Владо Киров и Володя Вълчев. През 1991 г. завършва Педагогическия институт в Дупница, където му преподава художникът Ивайло Попов. През 1996 г. се дипломира в Частната художествена академия „Жул Паскин“ в София в класа на Долорес Дилова и Николай Майсторов. От 2001 г. е член на Съюза на българските художници секция „Живопис“. През 2002 г. е сред спечелилите конкурса на СБХ за творчески престой в Cité internationale des arts, Париж. Завършва магистратура (2011 г.) в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ със специалност „Образователни аспекти на пластичните изкуства“. От 2008 до 2011 г. е член на Управителния съвет на СБХ и завеждащ изложбената дейност. Любен Генов е председател на СБХ от 2011 г.

/ВСР