Покана - откриване на новата академична 2025/2026 година във ВУТП

Висше училище по телекомуникации и пощи – Прессъобщение

София,  
09.09.2025 12:01
 (БТА)

Уважаеми дами и господа,

От името на ръководството на Висше училище по телекомуникации и пощи имам удоволствието да Ви поканя на тържественото откриване на новата учебна 2025/2026 година и промоцията на дипломантите от Випуск 2025.

Дата и място на провеждане:
13 септември 2025 г.
10:00 часа
Аула „Максима“ на Висше училище по телекомуникации и пощи

Събитието ще бъде открито от заместник министър-председателя и министър на транспорта и съобщенията г-н Гроздан Караджов.

Ще се радваме да отбележим заедно този празник за нашия университет!

С уважение, 

Магдалена Искрева

Ръководител отдел "Връзки с обществеността"

ВУТП

pr@utp.bg

00359885639559

 

(Информацията е публикувана без редакторска намеса и на основание договор за партньорство между Българската телеграфна агенция и Висше училище по телекомуникации и пощи)

/ХК/

