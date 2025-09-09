Покана - откриване на новата академична 2025/2026 година във ВУТП

Уважаеми дами и господа,

От името на ръководството на Висше училище по телекомуникации и пощи имам удоволствието да Ви поканя на тържественото откриване на новата учебна 2025/2026 година и промоцията на дипломантите от Випуск 2025.

Дата и място на провеждане:

13 септември 2025 г.

10:00 часа

Аула „Максима“ на Висше училище по телекомуникации и пощи

Събитието ще бъде открито от заместник министър-председателя и министър на транспорта и съобщенията г-н Гроздан Караджов.

Ще се радваме да отбележим заедно този празник за нашия университет!

С уважение,

Магдалена Искрева

Ръководител отдел "Връзки с обществеността"

ВУТП

pr@utp.bg

00359885639559

(Информацията е публикувана без редакторска намеса и на основание договор за партньорство между Българската телеграфна агенция и Висше училище по телекомуникации и пощи)