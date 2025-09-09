Покана - откриване на новата академична 2025/2026 година във ВУТП

site.btaПокана - откриване на новата академична 2025/2026 година във ВУТП
Уважаеми дами и господа,
От името на ръководството на Висше училище по телекомуникации и пощи имам удоволствието да Ви поканя на тържественото откриване на новата учебна 2025/2026 година и промоцията на дипломантите от Випуск 2025.
Дата и място на провеждане:
13 септември 2025 г.
10:00 часа
Аула „Максима“ на Висше училище по телекомуникации и пощи
Събитието ще бъде открито от заместник министър-председателя и министър на транспорта и съобщенията г-н Гроздан Караджов.
Ще се радваме да отбележим заедно този празник за нашия университет!
С уважение,
Магдалена Искрева
Ръководител отдел "Връзки с обществеността"
ВУТП
pr@utp.bg
00359885639559
(Информацията е публикувана без редакторска намеса и на основание договор за партньорство между Българската телеграфна агенция и Висше училище по телекомуникации и пощи)
/ХК/
