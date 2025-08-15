„Да оцениш живота за сто дни“ – новият роман на младия писател и бъдещ ветеринарен лекар Антон Крумов

На 23 години Антон Крумов съчетава две големи страсти – любовта към животните и силата на словото. Студент по ветеринарна медицина в Лесотехническия университет, той вече е и автор на роман, който носи дълбоко философско послание – „Да оцениш живота за сто дни“.

„Откакто се помня, винаги съм искал да работя с животни. Не си представях да се занимавам с нищо друго“, споделя Крумов за избора си да следва ветеринарна медицина. Въпреки трудностите, които определя като „голямо предизвикателство“, той не спира да преследва мечтата си. Паралелно с това, вече осем години пише – първо текстове за песни, а по-късно и проза.

Новата му книга „Да оцениш живота за сто дни“ отвежда читателите на мистично място, наречено „Стълбата“, където души на хора, отнели живота си, трябва да се изправят срещу собственото си минало и да намерят сили да продължат. „Най-голямото предизвикателство беше да дам на тези герои собствен глас. Исках те да звучат истински, да имат характер и да докоснат читателя“, казва авторът.

Темата е сериозна и лична – за смисъла на живота, за страха и надеждата. Антон подчертава: „Колкото и зле да изглежда положението, винаги можеш да намериш причина да продължиш да живееш.“

За вдъхновението си младият писател разказва, че идеите му се появяват като сцени от филм: „Виждам героите, обстановката и действията им. После започвам да надграждам историята и да търся мотивацията им.“ Сред любимите му автори са Фьодор Достоевски, Херман Хесе и Алан Мур, а стремежът му е „да създава произведения, които са нещо повече от прост сюжет – такива, които карат читателя да мисли и оставят отпечатък“.

Антон Крумов е убеден, че литературата е изкуство, което може да променя хората: „Историите са едно от най-великите изобретения на човечеството. Те те карат да чувстваш, да си задаваш въпроси, а понякога дори да променяш светогледа си.“

Що се отнася до посланието на романа му, той оставя вратата отворена: „Не смятам, че има универсален отговор. Всеки читател трябва сам да открие какво ще отнесе със себе си след последната страница.“ А личното му мото е просто, но силно: „Тайната на щастливия живот е да бъдеш щастлив.“

С „Да оцениш живота за сто дни“ младият автор предлага не само история, но и покана към размисъл – за ценността на живота, за силата на надеждата и за онзи миг, в който човек открива своята причина да продължи напред.

Пълното интервю с Антон Крумов ще бъде публикувано в новия брой на списание „Ветеринарна практика“.

