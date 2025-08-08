Българското национално радио започна 12-ото издание на кампанията „Будител на годината 2025“

Стартира кампанията на Българското национално радио (БНР) „Будител на годината 2025“, съобщават организаторите. Номинации могат да бъдат изпратени до 31 август.

Дванайсетото издание на инициативата „Будител на годината“ търси личностите, каузите и проектите, вдъхновили българите със смелост, смисъл и успех, казват от БНР. Оттам припомнят, че кампанията е създадена през 2014 г. от журналиста Ива Дойчинова, която вярва, че всяко време има своите будители и мисията на общественото радио е да фокусира общественото внимание върху тях.

Десетимата финалисти ще бъдат избрани сред всички номинирани от жури в състав: проф. Огнян Герджиков, д-р Румен Манов, Никола Рахнев, Александър Алексиев, Светослав Иванов, Добрина Чешмеджиева, Даниел Ненчев и Ива Дойчинова, допълват от обществената медия.

На специално създадена платформа от октомври всеки ще може да гласува за един от десетимата номинирани, чиято дейност и кауза подкрепя, допълват организаторите.

Победителят в инициативата „Будител на годината 2025“ ще бъде съобщен на тържествена церемония, която ще се излъчи на 1 ноември.

БТА припомня, че за "Будител на годината" през 2024 г. беше обявен Веселин Диманов, режисьорът на документалния филм „Моралът е доброто“ за Кристиан Таков.

/ТДЦ