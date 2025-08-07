Илия Луков и танцова формация "Шарена гайда" ще изнесат концерт в Поморие за Успение Богородично

Изпълнителят на народна музика Илия Луков ще изнесе концерт в Поморие навръх православния празник Успение Богородично - 15 август, на сцена пред Народно читалище "Просвета 1888", съобщиха за БТА от екипа на музиканта.

Заедно с Луков ще се изявят и изпълнителите от Танцова формация "Шарена гайда". Като гостуващи певици публиката ще чуе и Дарина-Наталия Янева и Деси Димчев.

Илия Луков е чест гост на сцената в крайморския град и концертите му на празника са се превърнали в своеобразна традиция, която събира голяма публика, казаха за БТА от община Поморие.

В края на февруари тази година БТА подписа договор за партньорство с изпълнителя на народна музика. В рамките на партньорството, Илия Луков ще вземе участие в концерт по повод Деня на бесарабските българи – на 29 октомври 2025 г. в Одеса, Тараклия, както и в други селища с български общности в Украйна и Молдова, организирани от националните пресклубове на БТА.