Скулптура на творец от Ямбол посреща посетителите на българския павилион на ЕКСПО 2025 в Осака, Япония

Скулптурната творба „Молитва за мир” на ямболския художник Иван Стоянов посреща посетителите на българския павилион от Международното изложение ЕКСПО 2025 в Осака, Япония. Тя е изработена при участието му през октомври 2024 г. във Фестивала на камъка в град Ибараки. Затова как творбата става част от представянето на страната ни на престижния световен форум и какво е посланието в съвместната работа на скулптора и неговите японски домакини, разказва пред БТА авторът на композицията - от разстояние 8811 км, разделящо по права линия Ямбол от Осака.

Средно по около хиляда души на ден посещават българският павилион от ЕКСПО 2025 г. в Страната на изгряващото слънце. При входа към иначе футуристичния интериор ги посреща обемният надпис БЪЛГАРИЯ, изписан на кирилица. Непосредствено до него е 270-сантиментрова скулптурна фигура, изобразяваща ръце, събрани в молитвено вглъбение.

Създадох творбата през октомври миналата година в Япония. Работих я в продължение на месец от японски гранит, разказа пред БТА авторът ѝ Иван Стоянов. Поканата за участие идва от Японската асоциация за каменна индустрия (Japan Stone Association) и по-конкретно от скулптора Масаджи Асага. „Той провежда арт резиденции вече 30 години и това беше юбилейно издание. Често са присъствали български творци. Там са били някои от най-известните имена в българската скулптура. Първото издание е започнал Зеятин Нуриев. После са били Милан Андреев, Стефан Лютаков, Иван Русев – много са, ще пропусна някого”, разказва Иван Стоянов. Самият Масаджи Асага много пъти е бил в България и е създавал у нас скулптури, допълва той.

Домакините обособяват специално ателие с името на Иван Стоянов и са се погрижили да се чувства като на родна земя. „Имаше поставен надпис „Добре дошли на ваша земя”, бяха ми оставили над 100 диска с българска музика – предимно фолклор, записи на „Мистерията на българските гласове” и други неща. Всяка сутрин задължително имаше кисело мляко, японско – с малко по-сладък вкус, в сравнение с нашето”, разказва с усмивка художникът.

Той нарича творбата „Молитва за мир” – съвместен продукт – негов и на японските му домакини. Тяхното участие е в изработването на надписа на фундамента, където на английски и на японски е изписано „We sincerely hope that the world will be at peace forever” („Искрено се надяваме светът да е мирен завинаги“). „Много ме впечатли това, че всяка една от 50-те букви беше изписана от отделен човек. И те го направиха пред очите ми в рамките на около два часа. Японците имат силно изразено отношение към детайла и го показаха по най-въздействащия за мен начин. Идеята беше всеки да има принос. И това беше символиката - че всички заедно допринасят за мира”, посочи Иван Стоянов.

Българският скулптор още тогава разбира, че японските му колеги са решени неговата творба да бъде част от българския павилион на изложението в Осака. Те се ангажират и с пренасянето на около 5-тонната скулптура. Днес, виждайки я разположена до името „България”, той по своя си начин казва само: „Много се радвам, че това се случи”.

Въздействието на творбата идва от допрените в молитвен жест длани. Авторът ѝ споделя, че това е търсен ефект. „Да, търсех символ, който да е разбираем, независимо от културната принадлежност на човек. И наистина се получи. Този символ в Япония е един от най-популярните. Те обаче изразяват по този начин благодарност. И всеки, който видеше какво правя, веднага му въздействаше”, допълва той.

От едномесечния си престой в източната страна, българският творец натрупва много впечатления, най-вече заради културните различия. Сподели пред БТА, че това, което би искал да се пренесе и у нас, е „уважението между хората и да се изслушваме един друг”. Това го показваха всеки ден, посочи Иван Стоянов.

От галерията снимки, публикувани в БТА от откриването на изложението в Осака, искрена радост у ямболския художник предизвика фотографията, запечатала как неговите японски колеги позират пред творбата му, направили с ръце същия жест, като този на скулптурата му.

От японската асоциация планират да издадат възпоменателна книга през юни т. г., която да отразява целия процес – от изработването на творбата до участието ѝ в изложението и отзивите, които тя среща у посетителите.

Много е грандиозно това, което се случва, споделя Иван Стоянов впечатленията си от видяното от българското представяне на „ЕКСПО 2025”. „Българският павилион се радва на много добра посещаемост от страна на японските и чуждестранните посетители. В първия ден от откриването на експото - 12 април, той е посетен от над 1100 души ", каза пред БТА Георги Костов, директор на българския павилион. В Международното изложение участват над 160 страни и организации, а очакванията са за около 28 млн. посетители.

Иван Стоянов е роден през 1981 в Ямбол. През 2000 г. завършва Средното художествено училище „Дечко Узунов“ в Казанлък, специалност „Изящни изкуства“, а след това - Магистърска степен „Скулптура“ в класа на Емил Попов в Националната художествена академия. Член е на International Sculpture Symposium Alliance от 2018. Работи скулптура, живопис и графика, но знакови за неговото творчество си остават монументалните му творби от камък.

Извървеният от него път в склуптурата през последните 20 години минава през участие в международни симпозиуми в държави като Швейцария, Италия, Босна и Херцеговина, Турция, Иран, Япония и разбира се, България. По всички тези места негови творби остават позиционирани в различни обществени пространства.