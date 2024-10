Семинар „Фалшификати и фалшифициране на древни монети и предмети в България“ ще се проведе в Националния етнографски музей

Проф. дин Иля Прокопов и проф. дин Диляна Ботева ще водят лекция на тема „Фалшификати и фалшифициране на древни монети и предмети в България“. Събитието ще се проведе на 9 октомври в Националния етнографски музей с вход свободен, съобщават организаторите.

От екипа на музея отбелязват, че гост-лекторите ще представят периоди на развитие на фалшифицирането в България, технологии, разпространение и методи на разкриване. Предвижда се демонстрация и практическо участие на публиката. Посетителите ще имат възможност да се запознаят с изложбата „Fake (f)or Real – Истина или лъжа. История на подправянията и фалшификациите“, гостуваща от Дома на европейската история в Брюксел.

Проф. дин Иля Прокопов е водещ експерт в световен мащаб за фалшификати на антични и средновековни монети. Работи с редица международни форуми и организации. Автор е на над 10 книги, посветени на тази чувствителна тематика, сред които „Фалшификати на антични и средновековни монети“ (публикувана през 2016 г. от Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“). Създател е на поредицата Coin collections and coin hoards from Bulgaria. Studies on Countеrfeits of Аncient Coins (CCCHBulg. Stop Forgery).

Проф. дин Диляна Ботева е сред инициаторите и създателите на международната мрежа за превенция разпространението на фалшификати на антични монети (Ancient Coins Counterfeits Scientific Network), изградена в контекста на удостояването ѝ с награда за иновативна научна мрежа на фондация „Александър фон Хумболт“ за 2022 г. Тя е дългогодишен преподавател по тракология и стара история в СУ „Св. Кл. Охридски“ с множество публикации по проблемите на тракийската история и култура. Почетен член на НАИМ-БАН.

/ВСР