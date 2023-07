Узана поляна фест 2023 беше официално открит

Осмото издание на Узана поляна фест беше открито днес. Събитието, което започна вчера и ще продължи до неделя, се организира в местността Узана край Габрово.

„За мен е огромно удоволствие, че сме заедно отново на тази прекрасна поляна в местността Узана. Събира ни един изключителен фестивал – Узана поляна фест, място, на което хората, които искат да правят така, че планетата ни да бъде по-добро място за нашите деца, да се съберат, да споделят идеи, да научат нови неща и да намерят нови приятели. Всички ние ще направим така, че да почувстваме нашата лична отговорност. Това е отговорността ни и на човека до нас, формирайки общността, която прави света едно добро място“, каза кметът на Габрово Таня Христова при откриването на форума.

Фестивалът се провежда вече осем години. Тя благодари на Виолета Янева, която е предприела първата важна крачка към този форум. Кметът на Габрово призова участниците в събитието да си обещаят, че няма да забравят за ценностите на Узана поляна фест. „Да правим така, че със съзнанието и сърцето си да бъдем част от промяната, която ни прави по-добри и чрез която ние правим света по-добро място“, каза в заключителната част на приветствието си Таня Христова.

Община Габрово организира транспорт от Габрово до местността Узана с екологичен автобус. Целта е да се спести време за паркиране и най-вече да се намалят вредните емисии от обичайния транспорт.

Фестивалът отново ще изненада сетивата, ще освежи мислите и ще даде възможност да споделите знания, усмивки и приключения, казват организаторите. Тематичен акцент на Узана поляна фест тази година е климатът, промените в него и адаптацията към климатичните явления. Има специализирани зони за различни екологични преживявания – изложение и базар на био и домашно приготвени храни, занаятчии, локални производители и програма от музика, духовни практики, арт работилници, концерти, лекции и демонстрации на различни зелени идеи и решения, информират от Община Габрово.

За първи път в Узана поляна фест е обособена зона за зелени стартъпи - място, където технологиите, откритията и иновациите ще се срещнат, за да осъществят партньорства и да представят своите идеи. Трите фестивални дни ще бъдат допълнени от преходи в планината, астрономическо наблюдение на звездното небе, училище за народни танци, младежка зона, детски център и мини футболен турнир.

Музиката на Узана поляна фест отново е в две концертни вечери. В съботната вечер на сцената ще се качат Вероника Тодорова и оркестър „Дианополис“, НеСтеНиЧували, No More Many More, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени. В неделя публиката ще види фолклорен ансамбъл „Габровче“, което ще поведе традиционното узанско хоро, информират още организаторите.

Екологичният Узана поляна фест се организира от Община Габрово и е част от „зелените“ инициативи, посветени на опазването на природата.