Желаещите да посетят „Узана Поляна фест" ще могат да го направят с екологичен автобус

Община Габрово организира транспорт от Габрово до местността Узана на 21, 22 и 23 юли с екологичен автобус. Целта според организаторите е да се спести време за паркиране и най-вече да се спестят вредните емисии от обичайния транспорт. Това съобщиха от пресцентъра на Община Габрово.

Автобусите ще тръгват от спирка „Автогара“, ще минават през площад „Възраждане“ и ще спират на всички спирки от обществения транспорт по маршрута Автогара – Узана. Крайната спирка на линията в местността Узана ще е при разклона за хотел „Балканци“, който е на около 20 минути пеш от фестивалното градче, посочват организаторите.

В петък и събота вечер последният автобус ще изчака приключването на концертите, за да върне желаещите до Габрово. Според програмата това трябва да се случи след 23:00 ч., а последният курс ще тръгва от разклона за хотел „Прима С“. Времетраенето на пътуването е 50 минути, а цената на билета е четири лева. Подробното разписание може да бъде видяно на този адрес.

Музиката на „Узана Поляна фест“ отново е в две концертни вечери. В петък публиката ще се срещне с Latino Kopeles, Greesh, Нина Николина и Калин Вельов, а съботната вечер ще бъде озвучена от Вероника Тодорова и оркестър „Дианополис“, НеСтеНиЧували, No More Many More, Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени". В неделя на сцената ще излязат фолклорен ансамбъл „Габровче“, за да поведат традиционното узанско хоро, информират още организаторите.

Трите фестивални дни ще бъдат допълнени от преходи в планината, фермерски пазар, арт работилници, зона за духовни практики, младежка зона, детски център и мини футболен турнир. За проявата има организиран обществен транспорт, като автобусите вечер ще изчакват края на концертите, за да извозят желаещите до Габрово, допълват организаторите.

Фестивалът се организира от Община Габрово за осми път и е част от „зелените“ инициативи, посветени на опазването на природата.